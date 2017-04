Dermatoloog Roland Koopman overleden

De in Den Bosch geboren (1957) en in Vlijmen wonende Koopman nam vorig jaar afscheid als directeur van Bernhoven. Hij zou weer aan de slag gaan als dermatoloog, vrij snel daarna werd bij hem kanker geconstateerd.

Als medisch directeur stond Koopman aan de basis van de vernieuwingen van de zorg die in het ziekenhuis de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De verhuizing van Oss en Veghel naar de nieuwbouw in Uden was aanleiding voor het ziekenhuis om te pionieren met ziekenhuiszorg waarbij niet de efficiëntie maar de patiënt centraal staat. Door meerjarige contracten met zorgverzekeraars CZ en VGZ krijgt het Udense ziekenhuis de kans deze nieuw ontwikkelingen door te voeren.

Koopman kwam in 2009 als dermatoloog naar Bernhoven en werkte destijds zowel in Oss als Veghel. Daarvoor werkte hij vanaf 1994 in het Medisch Centrum Twente. Koopman studeerde dermatologie aan het Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn specialisatie als dermatoloog werd hij chef de clinique van het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.