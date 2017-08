Diego Maradona met FC Fujairah in Mierlo

Fan

Toen de 31-jarige Christian Swinkels uit Mierlo hoorde dat zijn held Maradona in het hotel was, bedacht hij zich geen moment en ging er naar toe. Swinkels stormde de eetzaal binnen waar Maradona zat te lunchen en maakte snel een selfie. De kwaliteit van de foto is slecht, maar de Mierlonaar is er toch erg blij mee. Je kunt hem wel echt een grote fan noemen, want Swinkels heeft een tatoeage van Maradona op zijn rug staan.

Trainersloopbaan

De inmiddels 56-jarige Maradona kent een zeer opmerkelijke trainersloopbaan, zoals niets rond de Argentijn saai en normaal is. Hij was kort na het beëindigen van zijn spelersloopbaan even trainer van Textil Mandiyú en Racing Club in eigen land, maar besloot al snel dat het trainersvak niets voor hem was. In 2008 werd hij op verzoek van de Argentijnse spelers benoemd tot bondscoach van Argentinië, maar na de deceptie op het WK 2010 (4-0 verlies tegen Duitsland in de kwartfinales) werd hij ontslagen. Daarna was Maradona nog coach van Al Wasl in de Verenigde Arabische Emiraten in het seizoen 2011/2012. Vorige maand begon hij als trainer van Fujairah.