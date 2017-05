Dijkhoff verdedigt 'krankzinnig tbs-systeem' in Kamervragen over Woenselse Poort

EINDHOVEN - De Tweede Kamerfractie van PVV wil dat tbs in Nederland per direct wordt afgeschaft. Kamerlid Gidi Markuszower noemt het huidige systeem krankzinnig en zegt dat 'misdadigers niet in een kliniek, maar in de cel horen'. Demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff is het daar totaal niet mee eens, zo blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen van Markuszower.