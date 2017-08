Directeur zorginstelling Eindhoven: 'Geen enkele aanleiding voor dodelijk incident met kokend water'

POLL Te weinig Brabant in Madurodam?

8:01 DEN BOSCH - De Sint-Jan in Den Bosch, de Marsfabrieken in Veghel en het Textielmuseum in Tilburg. Stuk voor stuk iconen in Brabant, die te vinden zijn in Madurodam. Maar daar blijft het ook bij, tot verbazing van het Eindhovense CDA. Waar is onze provincie gebleven in de kleinste stad van Nederland?, is de vraag