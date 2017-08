Discotheek Club Vie voorlopig dicht vanwege 'ernstige zedendelicten': 11 bezoekers misbruikt

,,De openbare orde is daarmee zodanig in het geding, dat we tot sluiting overgaan. Dit moet afgelopen zijn'', meldt een gemeentewoordvoerder. ,,De komende drie maanden krijgt Club Vie de tijd orde op zaken te stellen.''

Gedrogeerd

Al langere tijd kwamen bij de politie meldingen binnen van vrouwen en meisjes die in en om de discotheek waren lastiggevallen. De slachtoffers dachten in de club aan de Maasboulevard in het centrum van de stad te zijn gedrogeerd en daarna buiten te zijn aangerand of verkracht. De afgelopen periode zouden bij de politie in ieder geval elf meldingen zijn gedaan.