Dit jaar al 37 woningbranden door wietkwekerijen; schade groot omdat eigenaar vlucht

Het Verbond van Verzekeraars noemt dat 'zeer ernstig', want branden in woonwijken kunnen snel overslaan naar naastgelegen woningen. In deze regio zijn afgelopen zes maanden zeker vier hennepkwekerijen ontdekt na een brand.

Zo was er in januari een zolderbrand in Tilburg, waarbij aan de Pastoor Smitsstraat een hennepkwekerij werd ontdekt. In maart woedde brand in een huis met kwekerij aan de Friezenlaan. In dezelfde maand woedde een kleine woningbrand in Den Bosch. Daar werden 64 grote planten en 150 hennepstekjes gevonden. In april legde een woningbrand aan de Marktstraat een hennepkwekerij bloot.