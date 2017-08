Dode man in kanaal is 33-jarige Helmonder, geen sprake van misdrijf

Inbrekers ingerekend in maisveld langs A58: 1 verdachte gebeten door politiehond

17:12 HEERLE/DINTELOORD - De politie heeft donderdagmiddag vier verdachten opgepakt die een inbraak hadden gepleegd in Dinteloord. Drie verdachte werden dankzij politiehonden gevonden in een maisveld langs de A58 tussen Heerle en Wouw. Een verdachte werd gepakt bij een auto. Een van de vier inbrekers is gebeten door een politiehond. Dat meldt de politie.