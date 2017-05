Doodrijder Bredase Nassim (3) na overtreden voorwaarden wederom voor de rechter

De aan hem opgelegde zes maanden voorwaardelijke celstraf staan nu op het spel. Pilaar: “Donderdag gaan we horen hoe het OM daar tegenaan kijkt.”



De dodelijk aanrijding bracht een grote schokgolf teweeg. Elias A. reed op Koningsdag 2016 met hoge snelheid tegen Nassim aan, die tijdens het spelen in de Veurnestraat van tussen de auto’s op straat was gekomen. Het kereltje werd een flink stuk meegesleurd.



A. reed na het ongeval door en meldde zich pas later die avond bij de politie. Hij reed volgens het Nederlands Forensisch Instituut met ruim 80 kilometer per uur door de woonwijk waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.