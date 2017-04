Doodzieke Sabine wil alleen nog een grote bak kaarten

‘Het is, denk ik, tijd om afscheid te gaan nemen’, schrijft de vijftienjarige Sabine Wortelboer uit Hulst op haar blog. Na een intensieve, uiteindelijk vruchteloze chemotherapie uit Amerika staakt Sabine de behandeling tegen de agressieve tumor in haar hoofd en moet ze aanvaarden dat er geen genezing meer mogelijk is. Wel hoopt ze nog zoveel mogelijk ansichtkaarten te ontvangen.

Vandaag precies een jaar geleden kreeg Sabine te horen dat ze een hersentumor had. Ze had al tijden last van migraine, dacht men. Maar er bleek meer aan de hand: een kwaadaardig gezwel dat maar bij weinig kinderen voorkomt. De overlevingskansen waren heel erg klein.

Sabine zit op de bank in de woonkamer van haar nieuwe huis in Hulst en vertelt het rustig: ze is uitbehandeld en ze beseft dat ze binnen afzienbare tijd zal sterven. ,,Uit de mri-scan bleek dat de medicijnen niets meer hebben gedaan. We hebben afgesproken dat ik dan zou stoppen met de medicatie. Ik wilde al langer stoppen, maar ik vond het moeilijker dan ik dacht. Nu lig ik hier heel kwetsbaar, omdat ik weet niet wat er gaat gebeuren.”

Bedanken

Ze is even wakker, de meeste tijd slaapt ze. In het nieuwe huis, vlak bij opa en oma en de andere familie in Vogelwaarde en Kloosterzande, vindt ze het fijn. Een vriendin uit Den Haag komt dit weekend op bezoek, haar vriendje komt langs en haar grote broer Sol. Ze is selectief in wie ze nog wil zien. Dat de krant nog mag komen, is dan ook een wonder, zegt haar vader Peter Wortelboer. Maar Sabine heeft er een reden voor: ze wil alle mensen die haar gesteund hebben, op deze manier nog bedanken.

Sabine was een engeltje, zeggen hij en zijn vrouw Ilse even later in de keuken, als Sabine weer naar bed is. En dat zeggen ze niet omdat ze nu weten dat het einde nabij is. ,,Nee echt niet. Als kind al rende ze niet, ze zwééfde over straat. Ze viel nooit. Ze was heel wijs voor haar leeftijd.”

,,Zingen was haar lust en leven. Ed Sheeran, Meja, Tina Turner: google maar op Sabii, haar artiestennaam. Ze zingt prachtig. Heeft meegedaan aan de voorrondes van The Voice Kids. Laatst waren we bij een concert van Ed Sheeran in Ziggodome. Zijn cd was net uit en ze kende alle songteksten al uit het hoofd.”

Crowdfunding

Sabine noemt het ‘ongelooflijk’ dat er afgelopen jaar zoveel geld – ruim drie ton – is ingezameld tijdens de crowdfundingsactie voor haar kostbare behandeling bij de particuliere arts Burzynski in Houston, Texas. De stichting No Guts No Glory die onverzekerbare behandelingen helpt financieren, deed een flinke duit in het zakje. Net als veel familieleden, vrienden en bekenden van broer Sol Wortelboer – bekend als presentator van tv-programma’s als PekingExpress en Don’t try this at home. Sabines voormalige klasgenoten van het Segbroekcollege in Den Haag organiseerden onlangs nog een volleybalnacht en opa en oma Strobbe uit Vogelwaarde hielden in maart een benefietconcert met hun koor JoRo Choir in Kloosterzande.