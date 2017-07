Doorbraak: echtpaar op oude 'Bredase' dia herkend

“Ik was wel even verbaasd toen ik die foto in de krant zag. Ik wás namelijk op die bruiloft. Het gaat om Ben Spaans, die vroeger in een flat aan de Ignatiusstraat woonde, en zijn Belgische bruid Annie van de Velde. Ze trouwden op 18 december 1969 in Lokeren. Later emigreerden ze naar Tunesië, waar ze een kledingfabriek zijn begonnen. Volgens mij wonen ze daar nog steeds.”