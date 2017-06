Drama op camping Fort Oranje: trillend en huilend leest Ineke de brief

Uitslaande brand verwoest pand autohandelaar F van Boxtel in Eindhoven, gebouw deels ingestort

7:57 EINDHOVEN - Het pand van autohandelaar F van Boxtel aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is donderdagochtend door brand verwoest. Het gebouw is deels ingestort. De brand brak rond 3.45 uur uit en sloeg over naar een nabijgelegen bedrijf in kantoorartikelen. Donkere rookwolken trokken richting het noordwesten over stadsdeel Tongelre.