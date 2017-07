Drie Brabantse massagesalons dicht wegens 'seksuele dienstverlening'

UPDATE Zware onweersbuien blijven uit in Brabant; KNMI zwakt code oranje af

19 juli DEN BOSCH - Het KNMI kondigde woensdag in het begin van de avond voor Noord-Brabant en Zeeland code oranje af vanwege zware onweersbuien die vanuit het zuiden en zuidwesten het land in zouden trekken. Toch was daar in Brabant weinig van te merken, er kwamen nauwelijks meldingen binnen.