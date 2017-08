Drie optredens op één avond zijn voor Django Wagner geen uitzondering, vijf kan ook

NUENEN - Met het nummer 'Kali' vestigde Django Wagner in 2009 zijn naam als zanger van het levenslied. Zes succesvolle albums staan er op zijn conduitestaat; drie optredens op een avond zijn geen uitzondering. Hoewel de bomen tot in de hemel lijken te groeien, woont hij met vrouw en kinderen nog altijd op een kampje in Nuenen. Als het aan hem ligt, voor altijd.

Had je Django tien jaar geleden voorspeld dat hij overvolle zalen zou trekken -en zelfs furore zou maken in een tv-programma- dan had hij je voor gek versleten. Django heette toen voor de meesten nog Wagner. Vanaf een Nuenens woonwagenkampje handelde hij in auto's, net als zijn vader. Daarnaast zong hij al wel, maar voornamelijk op bruiloften en partijen. En soms zo hier en daar in een kroeg.

Dat was zo gekomen. Ooit had hij in een overmoedige bui een microfoon gepakt. Een jaar of 24 zal hij toen zijn geweest. Op het feest van een neef was dat. Of liever gezegd erna. De muzikanten waren al even gestopt en verreweg de meeste gasten hadden de uitgang inmiddels gevonden. Zijn stem had verrassend goed geklonken.

Niet lang daarna deed hij in een dolle bui mee aan de karaoke in een Valkenswaards café. ,,Met een slok op", herinnert hij zich. ,,Anders had ik niet gedurfd." Maar aangeschoten of niet; Django maakte indruk. De kroegbaas vroeg hem terug voor een zangwedstrijd en Django zegde toe. Op voorwaarde dat hij en zijn vriend die avond vrijgehouden zouden worden; je bent handelaar of je bent het niet.

Idioot hoge prijs

Van het een kwam het ander. Eerst was hij nog geschrokken, toen iemand hem vroeg voor een avondvullend optreden tijdens een feest. 'Natuurlijk', had hij overmoedig gezegd, om vervolgens een idioot hoge prijs te noemen. ,,Ik dacht dat ze dan wel zouden afhaken, want eigenlijk durfde ik niet. Maar ze gingen gewoon akkoord. Daar zat ik dan. Ik kende maar een paar liedjes. Gelukkig duurde het nog een tijdje voordat dat feest was. Ik ben naar een neef gegaan en heb in vier weken een heel repertoire geleerd. Zo is het begonnen. "

Per jaar treedt Django zo'n 200 keer op. Doorgaans gaat dat in setjes van een half uur. Kosten: 2.595 euro. Er zijn dagen waarin drie optredens passen. En op een echte topdag kunnen het er zelfs wel vijf zijn.