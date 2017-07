'Drugs worden bezorgd alsof het pizza's zijn'

ROOSENDAAL - Twee vlotte meiden van 18 jaar zitten maandagmiddag op een bankje in het Emile van Loonpark in Roosendaal. De ene eet een broodje en de andere gebak van de Hema. ,,Of wij drugs gebruiken? Soms een jointje en af en toe een pilletje op een festival. Hoezo?''

Ze hebben gehoord dat in niet één stad de drugsoverlast zo groot is als in Roosendaal en ze kunnen dat verhaal wel plaatsen. ,,Wat is overlast? Ik denk dat mensen bedoelen dat er veel lawaai wordt gemaakt door groepen of dat er dingen gesloopt worden. Ik zou thuis niet gaan blowen. Meestal zoeken we een rustige plek buiten op, maar daar worden we meestal weggestuurd.''

De meiden zien veel leeftijdsgenoten blowen. ,,Dat kan toch geen kwaad? Ik zie in de stad mensen agressief worden van alcohol, van blowen worden we juist rustig.'' De twee vinden het jammer dat er geen coffeeshops zijn in Roosendaal. ,,Nu moeten we daarvoor naar Breda, maar meestal bellen we de dealer. We zeggen waar we zitten en binnen tien minuten wordt het afgeleverd. Hij staat gewoon in mijn telefoon.''

Voelt niet onveilig

De twee willen niet met hun naam in de krant - 'want mijn vader leest die' - en hebben veel minder ervaring met zwaardere drugs, zoals XTC. ,,Alleen als we op een festival zijn, dan is dat wel grappig. Nee, het voelt niet onveilig want we zijn altijd met een groep en we letten op elkaar.''

Zoals deze twee aan hun drugs komen, zit veel Roosendalers dwars. Door het ontbreken van coffeeshops, is de drugsmarkt in handen van straatdealers. Zij brengen de drugs aan huis en daar zijn de buren niet altijd van gediend. Zoals die bewoner van de wijk Westrand, die tegenover een huis woont, waarvan Poolse bewoners elkaar regelmatig afwisselen. ,,Met deze valt het mee, maar we hebben veel overlast gehad bij de vorige groep. Heel vaak stopte er een scooter of auto en dan werd het spul gebracht, alsof er pizza's werden bezorgd.''

Een straat met gespuis

Maar als die vergelijking wordt getrokken, wat is dan de overlast? ,,Het hoort niet meneer, het hoort gewoon niet. Ik wil niet wonen in een straat waar dit gespuis af en aan rijdt met drugs. Dat is verloedering. Het is hetzelfde gastje dat ik zie lopen in de Rembrandtgalerij, met dat kleine tasje schuin over zijn lijf. Dat dealen trekt gespuis aan, het geeft een onveilig gevoel.''

Dat gevoel herkent een bewoonster van de wijk Langdonk, ook een van de hotspots in de gemeente Roosendaal op drugsgebied. ,,Ik ga na zes uur niet meer de straat op want ik voel me niet veilig. 31 jaar woon ik in deze wijk en ik zie het achteruitgaan. Auto's staan ronkend op de parkeerplaats of ze lopen midden op het fietspad en schelden je uit als je er iets van zegt. Ik heb er angst van.''

Drugs wordt gewoon aangeboden

Angst heeft Denise Sep uit de wijk Kalsdonk ook. Niet van overlast, maar van het risico dat haar 15-jarige zoon loopt. ,,Als hij uitgaat in Roosendaal wordt het hem gewoon aangeboden hè. Van wiet tot pillen, het hele assortiment duwen ze bij hem onder de neus. Of hij het niet eens wil proberen. Ik ben blij dat hij zo verstandig is en ook blij dat hij er met ons over praat. Ik vind het doodeng.''

Een ouder paar uit de Televisiestraat in Kalsdonk heeft drugsoverlast van nabij ervaren. ,,Nu is het rustig, maar we hebben toch veel last gehad van die dealer die boven ons woonde. Daar liepen ze maar af en aan, en allemaal auto's in de straat die er niet thuishoren. Eén keer is bij ons ingebroken, want die gebruikers hebben natuurlijk geld nodig. Gelukkig heeft de wooncorporatie daar werk van gemaakt en nu is het rustig.''

Je ziet de drugshandel gebeuren