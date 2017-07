Drugswinst Brabantse smokkelaar blijft belast, erven verliezen zaak

De weduwe heeft de erfenis beneficiair aanvaard. Dat is een derde mogelijkheid naast het zuiver aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. Bij beneficiair aanvaarden worden eerst de schulden van een erfenis afgetrokken. Als er wat overblijft, gaat dat naar de erfgenamen maar anders dan bij zuiver aanvaarden draaien ze niet op voor de schulden van de overledene.

Liquidatie

Eindhovenaar Aran de Jong kwam rond 2010 in beeld bij een hennepbende. Die specialiseerde zich in een levendige im- en export van softdrugs. Na jaren onderzoek kwam de Maskerbij-bende voor de rechter, maar vlak voor de inhoudelijke behandeling is De Jong geliquideerd. Tijdens de laatste dag van die zaak werd zijn zaakwaarnemer Marcel Senders ook beschoten.

De bendeleden zijn veroordeeld, de zaak tegen De Jong zelf verviel door diens dood. In hun vonnissen is De Jong wel als leider aangemerkt.

Maar naast de dood ontloopt ook niemand de belastingen, is een motto van de fiscus en die kwam in actie. De belastingdienst zag dat Aran tussen 2007 en 2010 gemiddeld zo'n veertig mille als jaarinkomen opgaf. Uit onderzoek bleek de flamboyant levende zakenman vele tonnen per jaar uit te geven.

Met de gegevens van de rechtbank berekende de fiscus dat hij in die jaren ruim veertig miljoen verdiende met vele tientallen drugstransporten. Kort gezegd mag de fiscus als er geen aangifte ligt, zelf schattingen maken die ze niet keihard hoeft te bewijzen, maar die wel 'redelijk' moeten zijn. Als er aantoonbaar inkomsten zijn verzwegen, draait de bewijslast om en moet de burger bewijzen dat die schatting niet klopt.

De navordering kwam uit op ruim twintig miljoen. Ook een crimineel mag zijn 'kosten' aftrekken en volgens de fiscus heeft De Jong zijn bendeleden bijna drie miljoen betaald. Ook zij krijgen aanslagen.

Na bezwaar van de erven is de aanslag begin 2016 iets bijgesteld. Daartegen gingen ze in hoger beroep; het Gerechtshof heeft dat nu verworpen. Ontkenden de erven eerder dat er überhaupt sprake was van hennepwinst, nu kwamen andere argumenten op tafel. Door zijn dood kon Aran zich niet verdedigen tegen de beschuldiging dat hij de leider zou zijn, en dus het grootste deel van de winst opstreek.

Door het overlijden konden de erven ook niet achterhalen hoe de geldstromen liepen, dat wist alleen Aran. Daarnaast kwam er ook veel legaal geld binnen: de vader van De Jong had vele miljoenen en ook Aran verdiende goed. Een bekend familiebedrijf is het Oirschotse bungalowpark Stille Wille. De fiscus woof dat allemaal weg en het Gerechtshof geeft de belastingdienst gelijk.

Hoge Raad

Belangrijk punt vindt advocaat Ron Zilver dat het omkeren van de bewijslast, volgens hem, een persoonlijke sanctie is. Die moet door een dood vervallen in plaats van overgaan naar de erven. Het hof was het daar niet mee eens en dat punt zal hij bij de Hoge Raad aanvechten.