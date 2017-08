Drukte bij tentoonstelling met echte lichamen: 'Na alle commotie had ik er meer van verwacht'

Defecte poortjes zorgen voor chaos op station Eindhoven

30 augustus EINDHOVEN - Wie woensdagochtend van of naar station Eindhoven reisde, werd mogelijk gehinderd door de defecte in- en uitcheckpoortjes aan de zuidzijde van het station. Reizigers moesten daarom omlopen naar de noordzijde. In de ochtendspits zorgde dit voor veel chaos op het toch al drukke station.