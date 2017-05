Duizend kilo aan drugsgrondstoffen gevonden in Best; man uit Helmond aangehouden

Roosendaal was gewaarschuwd voor treinongeval Wouw

3 mei ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal was gewaarschuwd voor een treinongeval, zoals dat vrijdag gebeurde bij de spoorwegovergang in Wouw. Een dieplader was onderweg naar het bedrijf Van der Veldt en kon de bocht naar de toegangsweg niet maken, omdat deze te krap is. In een verkeersonderzoek van de gemeente uit 2010 staat over de gewraakte kruising letterlijk: 'De huidige vormgeving, in combinatie met de ligging ten opzichte van de spoorwegovergang kan tot verkeersonveilige situaties leiden.'