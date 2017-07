Dunkirk uit eerste hand van broers en zussen uit Nuenen

NUENEN/BREUGEL - Terwijl veel Nederlanders deze dagen naar de bioscoop trekken voor de film Dunkirk kent de Nuenense familie Slegers het verhaal over het Wonder van Duinkerke uit eerste hand. Vader Johan Slegers was een van de Nederlanders die in 1940 op het Franse strand in het nauw werd gedreven door de Duitsers en met veel geluk levend terugkeerde.

In alle publiciteit rond het bejubelde oorlogsdrama Dunkirk is onderbelicht geraakt dat ook een Nederlandse compagnie soldaten op het strand van de Noord-Franse plaats verzeild raakte. Een van hen was de destijds 33-jarige Johan Slegers uit Nuenen. De dienstplichtige Nuenenaar werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog naar het front geroepen. Hij moest zijn gezin en boerderij in Eeneind achterlaten voor een kansloos gevecht met een overmacht Duitsers.

Na een zinloze strijd bij Cuijk werd de compagnie van Slegers te voet opgejaagd door de troepen van Adolf Hitler richting de Franse kust.

Weinig aandacht

,,Het stoort mij een beetje dat de Nederlandse rol in Duinkerke zo weinig aandacht krijgt'', verklaart oudste zoon Piet Slegers (82) uit Breugel over de reden dat hij aan de bel trekt. ,,Mijn vader heeft daar gruwelijke dingen gezien en meegemaakt.''

Met in totaal 400.000 euro geallieerden moest Slegers geëvacueerd worden van het strand terwijl ze vanuit werden bestookt door Duitse jachtvliegtuigen. Een reusachtige vloot werd gemobiliseerd en de Nederlandse compagnie werd ingescheept op Franse stoomschip de Pavon om over zee te vluchten. ,,Het was chaos en paniek'', zo stelt zoon Piet Slegers het zich voor.

Bombardement

Eenmaal ingescheept moest het ergste leed nog komen. Kort na vertrek richting Cherbourg werd de Pavon getroffen door een bombardement. De voltreffer kostte vijftig soldaten het leven. De andere opvarenden moesten van zee worden gered of wisten zelf de kust te bereiken, zoals Johan Slegers. Terug in Frankrijk liep hij recht in de armen van de Duitsers en werd hij krijgsgevangene.

,,De Duitsers hongerden hun gevangenen uit. De angst werd aangewakkerd omdat sommige gevangen werden gefusilleerd'', hoorde Piet Slegers jaren later van zijn vader. Na een uitputtingsslag van drie weken werden de oorlogsgevangenen als onderdeel van de capitulatie vrijgelaten.

En terwijl zijn gezin geen enkel benul had waar vader Johan was, kwam hij in juni 1940 terug in Eeneind. Verwilderd en met een lange baard klopte hij weer aan bij de boerderij. ,,Niemand in het dorp had hem nog verwacht.''

Nachtmerries

In de jaren die volgden vertelde hij zijn kinderen beetje bij beetje over zijn ontberingen tijdens de oorlog. ,,Het werd duidelijk dat hij een flinke knauw heeft gehad. Nog regelmatig beleefde hij nachtmerries.''

Johan Slegers overleed in 1984.