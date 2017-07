Echtgenote penningmeester: 'Ík drukte 30.000 euro van Lepelstraatse Boys achterover'

LEPELSTRAAT - Niet de penningmeester zelf maar zijn vrouw was degene die 30.000 euro achterover drukte van de voetbalclub Lepelstraatse Boys. Dat was de verklaring die het echtpaar A. en C. v.d. P. gisteravond aflegde in de kantine van de club. Dat deden ze op eigen verzoek, tijdens een ingelaste vergadering voor de leden, waar zo'n 60 man op af kwamen.

Waar ze die 30.000 euro voor nodig hadden werd niet echt duidelijk. Echtgenote C. nam alle schuld op zich. Zij deed de transacties; haar man was alleen op papier penningmeester. Voor het bestuur maakt dat geen verschil, zei voorzitter John Rens na afloop.

,,Wij hebben al aangifte gedaan. Híj was de penningmeester, hij is verantwoordelijk," zegt hij over de man die drie jaar lang letterlijk alle credits kreeg van het bestuur. Dat hij niet altijd een financieel overzicht kon laten zien of een vergadering oversloeg, daar werd niet moeilijk over gedaan. Rens: ,,We gingen daar als bestuur te gemakkelijk mee om. Wij hadden te veel vertrouwen, ook al ontbraken er verslagen of waren die heel summier. Wij gaan de financiële controle aanscherpen."

Eerste signalen

Een dikke maand geleden kwamen de eerste signalen. Rens: ,,Een van onze mensen deed boodschappen bij de Sligro toen bleek dat er geen geld op de lopende rekening stond. We wisten dat daar geld genoeg op stond dus we belden de penningmeester. Die zei dat het goed kwam. Er moest nog wat worden overgemaakt en de inkomsten van de kantine moesten nog gestort. Een week later hetzelfde verhaal. Je gelooft dat, je kent die man al jaren. Toch kwam er al wel een frons in mijn voorhoofd."

Tot er een aanmaning kwam van bierbrouwer Heineken over een 'serieus bedrag', zegt de voorzitter. ,,Ze dreigden de levering te stoppen. Toen zijn we er in gedoken." En vonden een aanmaning van de gemeente dat de veldhuur niet was betaald. Vroegen bankoverzichten op van de laatste twee seizoenen. ,,We ontdekten fake-rekeningen. We lieten de hele boel blokkeren."

Aangifte

De penningmeester kon niet meer bij 'zijn' geld en hing een dag later aan de telefoon. Rens: ,,Hij zei dat hij vreselijk in de fout was gegaan. Hij had een belastingaanslag gekregen of iets dergelijks, hoorde ik later van zijn vrouw." Sceptisch: ,,Toch kon hij diezelfde week al ruim de helft van die 30.000 euro terugstorten. Begin deze week heeft hij nog een bedrag overgemaakt en later weer. We hebben het bedrag nu voor 90 procent terug." De club heeft aangifte gedaan.