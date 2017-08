'Economie trekt aan, filedruk A27 neemt toe'

Verbreden

Bekend is dat Rijkswaterstaat de A27 van Houten tot Hooipolder gaat verbreden. Alleen blijft het deel van Hooipolder naar Sint Annabosch tweebaans. ,,We zien dat de economie aantrekt en de filedruk toeneemt. Daarom vragen we aandacht voor de kleine ruit rond Breda", zegt BZW-woordvoerder Jan van Mourik. ,,Een toename van verkeer op de A27 leidt tot meer sluipverkeer. We willen het budget voor infrastructuur terug hebben op het niveau van een aantal jaar geleden. Een economische groei van 1 procent betekent 1,5 procent meer verkeer. We beseffen dat Brabant nogal een wensenlijstje heeft en dat besluiten over rijkswegen een lange periode nodig hebben. Soms wel tien jaar. Daarom leggen we alvast deze ambitie weg."