Een Italiaanse 'Ik Vertrek'-droom aan diggelen voor Nederlands stel

BEEK - Door een aardbeving met de kracht van 6,5 op de Schaal van Richter ligt hun droom aan diggelen. Carine Hermsen uit Hernen en Cees en Hartog uit Beek bij Nijmegen keren terug uit Italië waar hun B&B al een jaar in puin ligt. ,,Ja, we zitten wel in een dipje.’’

Ze waren even in Nederland geweest en weer op weg terug naar huis. Naar het dorpje Loro Piceno in Italië, waar ze in het buitengebied een oud pand tot een Bed & Breakfast wilden gaan verbouwen.

Onbewoonbaar

Die dag, 30 oktober 2016, werd dat deel van Italië geteisterd door een aardbeving. Kort daarvoor was er al een kleine beving geweest, maar dit keer ging het er hard aan toe. ,,Ik kreeg in de auto een telefoontje van de vorige eigenaar. Die woont aan de andere kant van de weg’’, zegt Cees. ,,Die vertelde dat er fikse schade was.’’ De schade (in geld 4 ton) was zo groot dat het huis onbewoonbaar werd verklaard. Het moet gesloopt en opnieuw opgetrokken worden. Het huis is nu waardeloos, redeneert de bank, dus kan helaas geen lening meer verstrekt worden. Nu, bijna een jaar verder, is de spaarpot bijna leeg. Want geen B&B betekent ook geen inkomsten.

Schadefonds

,,We hadden voor de verbouwing al badkamers, tegels en meubilair gekocht'', aldus Carine. ,,Die staan ergens opgeslagen. Maar daarvoor hebben we onze reserves al wel moeten aanspreken.’’Ja, en natuurlijk kunnen ze een beroep doen op het schadefonds dat door de regering is ingesteld. Maar het wel Italië hè en bovendien zijn er tienduizenden gedupeerden. ,,Eind van dit jaar moeten alle claims binnen zijn", zegt Cees, die in verleden eerder een B&B in Italië runde. ,,Wie weet hoe lang het gaat duren voordat de claims toegewezen worden.’’

Carine en Cees komen dus terug naar Nederland. Hebben woonruimte aangeboden gekregen in Beek. Cees werkte in Nederland jarenlang in de horeca. Na een oproep op Facebook heeft hij al enkele uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek gehad. Carine werkte als preventief assistente bij een tandartsenpraktijk. Ook zij zoekt een baan.

Crowdfunding

Ze hopen dat ze over twee jaar weer terug kunnen naar Italië. Dat dan het schadefonds over de brug is gekomen. Of eerder, want ze zijn ook met een crowdfunding begonnen. ,,We zoeken 20.000 mensen die 10 euro kunnen missen’’, schrijven ze op Facebook. ,,Via deze crowdfunding hopen we een van onze bijgebouwen te kunnen ombouwen tot twee appartementen en zodoende toch nog in de nabije toekomst open te kunnen.’’ Inmiddels is er al een dikke twee mille binnen.

Wachten

Ze hebben het afgelopen jaar in Italië geprobeerd het hoofd boven water te houden. Maakten limoncello voor de verkoop en organiseerden kookavonden. Cees: ,,We hebben ook veel moeten wachten. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om op het terrein een camping te beginnen. De gemeente was enthousiast, maar het bestemmingsplan voorziet daar niet in. Dat moet aangepast worden: ben je zo een jaar verder. Dat hoorden we vorige week. Toen waren we wel een beetje uit het lood geslagen. Dat was de bekende druppel.’’

Ze proberen optimistisch te blijven. ,,We hebben groene vingers; willen in de tuin wat doen. Maar dat kan niet, want er komen straks machines het terrein op voor de nieuwbouw. Dan is er weer een dag voorbij en zitten we nog steeds met de puinzooi. We gaan met pijn in het hart weg, maar het is even niet anders.’’