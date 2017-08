Een klacht of probleem? De Nationale Ombudsman wil u spreken

Sinds twee jaar is Reinier van Zutphen de Nationale Ombudsman en behandelt hij met zijn 170 medewerkers vanuit Den Haag zo’n 36000 klachten van burgers tegen het optreden van de overheid. Maar hij heeft een probleem. De Nationale Ombudsman blijft uit het zicht van miljoenen Nederlanders en daar maakt hij zich druk om. ,,Ik heb de afgelopen twee jaar gemerkt dat ontzettend veel Nederlanders ons niet weten te vinden. Die hebben ook mijn hulp nodig. We moeten als instituut echt laten zien dat we er zijn voor mensen. Dichtbij bij huis. Want behalve de nationale taak, ben ik ook voor 284 gemeente de ombudsman."

OPROEP: Wilt u in gesprek met de Nationale Ombudsman stuur een mailtje met uw klacht of probleem met gemeente, UWV, politie of Belastingdienst naar redactie.secretariaat@bndestem.nl . BN DeStem selecteert een aantal inzendingen en zorgt voor een gesprek met de Nationale Ombudsman tijdens zijn bezoek aan Bergen op Zoom op donderdag 7 september tussen 11 en 13 uur.

Grote gele bus

Daarvoor gaat hij aandacht vragen op een nogal opzichtige manier. Met een grote gele schoolbus toeren Van Zutphen en zijn medewerkers van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 september door Brabant. Van Eindhoven tot Etten-Leur, van Den Bosch tot Roosendaal en Tilburg houdt hij spreekuur voor burgers met klachten over overheidsinstellingen, bezoekt gemeentehuizen en politiebureaus of houdt een ombudscafé over het thema woonoverlast. In Brabant hield de Ombudsman zich de afgelopen jaren eerder bezig met de houding van de regering ten opzichte van de slachtoffers en nabestaanden van de Q-koorts.

Op zijn Brabantse toer, die samenvalt met de Week van de Laaggeletterdheid, vraagt hij speciale aandacht voor al die mensen die het gevoel hebben dat ze niet meer mee kunnen. ,,Er wordt steeds meer zelfredzaamheid bij mensen verondersteld, maar die is vaak niet aanwezig. We zullen extra stappen moeten zetten om mensen echt mee te laten doen.”

Waar komt die ombudsman?

De gele toerbus van De Nationale Ombudsman doet Den Bosch en Bergen op Zoom aan. Bij die spreekuren is Reinier van Zutphen zelf aanwezig. Verder houden medewerkers van Instituut Nationale Ombudsman spreekuren waar mensen ook terecht kunnen met klachten of vragen over optreden van gemeente, Belastingdienst, UWV, Politie of andere overheidsinstellingen.

De spreekuren zijn: Veghel woensdag 6 september 15-16.30 u Bibliotheek Markt 1. Breda woensdag 6 september 19.30-20.30 u Bibliotheek Molenstraat 6. Tilburg donderdag 7 september 19-21 u Bibliotheek Koningsplein 10. Veldhoven vrijdag 8 september 12-13.30 u Wijkgebouw D’n Uitwijk Wal 154.