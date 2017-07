Een openingsdans met een dwarslaesie: Jaap uit Best verraste zijn vrouw

BRABANT - Jaap Bressers (33) uit Best is verlamd door een dwarslaesie. Toen hij begin deze maand in het huwelijk trad met zijn Evelien (30) zat een openingsdans er tot hun grote verdriet niet in. Althans, zo leek het. Want met wilskracht en een flinke dosis positiviteit presteerde Jaap het onmogelijke.

Twaalf jaar geleden liep Jaap een hoge dwarslaesie op toen hij in de zee in een hoge golf dook. Hij kwam verkeerd terecht en brak zijn nek. Hij zou de rest van zijn leven in een rolstoel zitten en ook zijn handfuncties kan hij niet meer gebruiken. Toch besloot Jaap niet bij de pakken neer te gaan zitten. ,,Ik wil mensen laten inzien dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Dat kleine gebaren van veel grotere betekenis kunnen zijn voor anderen." Als spreker probeert Jaap mensen hier bewust van te maken.

Het was ook deze instelling die Evelien voor Jaap deed vallen tijdens een concert van Guus Meeuwis. Het was op het lied 'Jij bent de liefde' van de zanger dat Jaap Evelien zeven jaar later ten huwelijk vroeg. Dat zijn beperking een openingsdans onmogelijk maakte, daar weigerde Jaap zich bij neer te leggen. ,,Evelien heeft 10 jaar dansles gegeven en dat ik die passie niet met haar kon delen, met name op onze bruiloft, dat deed me heel veel pijn", aldus de kersverse bruidegom. ,,Wat als het wél kan?", dacht hij.

Samen met zijn beste vriend en getuige, John, regelde hij een tillift. Zonder dat Evelien er iets vanaf wist, ging hij naar de verkoper van de liften om te testen of het werkte. ,,Normaal doen we dit niet", zegt Maarten Derriks van Procare. ,,Maar we vonden dit zo'n speciaal verzoek dat we er graag aan wilden meewerken."

'Dan zie je ineens hoe lang hij is'

En toen was het moment daar. ,,Vlak voordat het feest begon pakte Jaap de microfoon", vertelt Evelien. ,,Hij zei: 'In de zeven jaar dat we bij elkaar zijn heb je mij nog nooit zien staan en jouw passie voor dansen hebben we nooit kunnen delen. Tot vandaag.' Toen brak ik." De tillift werd naar binnen gebracht en Jaap werd omhoog getild. ,,Dan zie je ineens hoe lang hij is. Om hem dan in zijn mooie bruine ogen aan te kunnen kijken, was echt heel bijzonder."

Evelien en Jaap hadden niet geoefend op een alternatief voor de dans. Evelien: ,,De openingsdans is de mooiste dans op de bruiloft, maar op zijn schoot zitten, daar voelde ik me niet goed bij en ook rolstoeldansen is niet ons ding. Ik had het al losgelaten, maar het deed toch zeer." Des te groter was de verrassing toen Jaap toch voor haar stond. ,,Om hem zo vast te kunnen houden, dat was echt een heel groot cadeau."

