Een troosteloze aanblik, wat ging er mis met het Brabantse hotel 't Hint?

'Iedere Eerselnaar kwam er vroeger. Er hoorde een echt bruin café bij zoals je die nu nauwelijks nog ziet." Kees Goossens, voorzitter van Koninklijke Nederlandse Horeca Nederland in Eersel, heeft het over hotel 't Hint. Tegenwoordig biedt het monumentale pand in het centrum van Eersel echter een troosteloze aanblik. Het hotel staat al een halfjaar leeg sinds het werd ontruimd in januari.

Een centrale ontmoetingsplek was 't Hint allang niet meer. Toeristen en Eerselse stamgasten lieten het hotel steeds vaker links liggen. De Veldhovense uitbater Hans Lamers moest het de laatste jaren vooral hebben van buitenlandse zakenmensen en arbeiders die voor langere tijd in het hotel verbleven. Een halfjaar geleden stonden zij ineens op straat na de gedwongen sluiting van 't Hint. Wat ging er mis?

Teloorgang

De directe oorzaak van de teloorgang van het hotel was een conflict tussen Lamers en de eigenaar van het pand, Bavaria. Afgelopen najaar spande de Lieshoutse bierbrouwerij een rechtszaak aan tegen de exploitant van het hotel, omdat deze zijn huurverplichtingen niet nakwam. In december bepaalde de rechter dat Bavaria mocht ontruimen.

De kamerhuurders bleven lange tijd in het ongewisse over wat hen boven het hoofd hing. ,,Lamers vertelde ons pas op de ochtend van de ontruiming dat we ons boeltje moesten pakken en vertrekken", zo vertelt een voormalige kamerhuurder die anoniem wil blijven. Niet heel netjes, erkent Lamers. ,,Als ik van tevoren had geweten hoe het zou aflopen, had ik het misschien anders aangepakt. Maar ik dacht oprecht dat het wel weer goed zou komen."

Voorkomen

Lamers dacht de ontruiming te kunnen voorkomen door zijn bedrijf - bestaande uit inboedel van het hotel en huurcontracten met hotelgasten - te verkopen aan een nieuwe exploitant. De huurovereenkomst met Lamers werd ontbonden, waarna de Veldhovenaar na zeventien jaar afscheid moest nemen als uitbater van 't Hint.

Bavaria is niet de enige partij met wie Lamers in de clinch lag: zo voert hij ook jarenlang strijd met de gemeente Eersel over illegale bijgebouwen achter zijn hotel. Daarvoor krijgt hij in het voorjaar van 2014 een dwangsom van 50.000 euro aan zijn broek. Als de bijgebouwen er het jaar daarop nog staan, volgt een tweede dwangsom van 80.000 euro. Hiertegen maakt Lamers bezwaar. Het zou de opmaat worden naar een slepend juridisch conflict dat tot aan de Raad van State wordt uitgevochten.

Niet verantwoordelijk

Lamers heeft altijd geweigerd de bijgebouwen alsnog af te breken. Bavaria verzocht hem nadrukkelijk - later ook via juridische weg - de aanbouw te verwijderen na de zware financiële sanctie van de gemeente.

Waarom ging hij dan niet tot sloop over?

De Veldhovenaar heeft altijd volgehouden niet verantwoordelijk te (willen) zijn voor de illegale aanbouw. Die stond er al voordat hij het hotelpand in 2000 ging huren van Bavaria. De gemeente bevestigde dit tijdens een rechtszitting, maar stelde ook dat Lamers een deel zelf heeft aangebouwd. Volgens de uitbater ging het om niet meer dan 'opknappen'.

Volledig scherm De Veldhovense uitbater Hans Lamers. © Tom Valstar

Lamers wijst daarnaast op zijn huurcontract met Bavaria om aan te geven dat hij de aanbouw helemaal niet kón weghalen. Daarin zou zwart-op-wit staan dat hij niets aan het pand mocht veranderen.

De bestuursrechter in Den Bosch ging hier niet in mee en stelde dat Lamers het pand zodanig had verbouwd dat hij een vergunning had moeten aanvragen.

Inmiddels buigt de Raad van State zich over de kwestie. De uitspraak volgt binnenkort.

Bavaria wil niet meer kwijt dan dat zij eigenaar van het pand blijft en dat het hotel 'zo spoedig mogelijk wordt ingevuld als horecapand'. Volgens Lamers is de huurovereenkomst met Bavaria onderdeel van 'bedrijf 't Hint' dat hij onlangs verkocht: daarmee zou de nieuwe eigenaar automatisch ook de nieuwe exploitant worden van het hotel. De Lieshoutse bierbrouwerij houdt ook hierover de kaken stijf op elkaar.

Verbitterd

En Lamers zelf? Die kijkt verbitterd terug op de slepende rechtszaken, waarbij hij zijn pijlen voornamelijk richt op de gemeente: zij zou niet zijn ingegaan op herhaalde verzoeken tot contact, en de procedures onjuist hebben gevolgd.