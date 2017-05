Eenvoud siert graf bisschop Ernst in Breda, maandag begrafenis

Nee, niets van de pracht en praal zoals ze dat in het naburige Bossche bisdom kennen. Daar beschikken ze voor bisschoppen over een grafkelder met een flinke kapel er bovenop. Hier in Breda, op het zonovergoten katholieke kerkhof aan de Haagweg, liggen nu nog zeven monseigneurs eenvoudig naast elkaar.

In een boogje, aan wat ze op Zuylen het Wilgenlaantje noemen. Vlakbij de loods en de kantine van het onderhoudspersoneel. Dat kan nog fluks aan de slag, want aan de graven van deze Bredase bisschoppen is overduidelijk al enige tijd meer gebeurd.

Jazzfestival

Maandag moet het spic en span zijn, als Huub Ernst er zijn laatste rustplaats vindt. Die dag is min of meer bepaald door het Jazzfestival. Op het bisschoppelijk paleis in de Bredase binnenstad, vlakbij de Antoniuskathedraal, vonden ze dat feestgedruis wat minder combineren met een rouwritueel.

Nadat Ernst vrijdagavond laat op honderdjarige leeftijd zijn laatste adem uit blies, kwam woensdag nog te vroeg, ook vanwege een groot aantal buitenlandse genodigden. Een aangezien het Jazzfestival sinds donderdag de stad beheerst, werd het bijna automatisch maandag. Met excuus aan Ernst.

Naast voorgangers

Uiterst links komt hij te liggen, naast zijn voorganger Gerard de Vet. Die overleed plotseling in 1967 en moest in allerijl worden opgevolgd door 'zijn' tweede man, Ernst dus. Met zijn begrafenis liggen er straks acht van de in totaal negen overleden bisschoppen die het bisdom tot dusver dienden. In het midden de eerste van Breda: Joannes van Hooydonk (overleden in 1868). Hij wordt geflankeerd door Joannes van Genk (1874), Henricus van Beek (1884), Petrus Leyten (1914), Petrus Hopmans (1951), Joseph Baeten (1964) en de al eerder genoemde De Vet. Eén van hun collega's ontbreekt. Tiny Muskens. Altijd al een bisschoppelijk buitenbeentje, maar die verkoos in 2013 begraven te worden bij familie in zijn geboorteplaats Elshout.

Lijfspreuk

Ernst hoefde die keuze niet te maken. Hij is er eentje van Breda, of liever het toenmalige Ginneken. Hij krijgt over enige tijd exact dezelfde zwarte steen als zijn vrome buurmannen, maar wel met zijn eigen bisschoppelijke wapen en lijfspreuk. Voor Ernst is dat simpel Christus heri et hodie (Christus gisteren en vandaag), waar bijvoorbeeld zijn voorganger Van Beek spitsvondig koos voor Leniter perfluit (het stroomt soepel).

Ze hebben hier aan de Haagweg niet altijd gezamenlijk hun bisschoppelijke graf gehad. Zo had monseigneur Hopmans aanvankelijk een laatste rustplek bij het seminarie in Hoeven. Pas met de begrafenis van De Vet zijn de collega's een halve eeuw geleden zo in dit halve maantje met taxusboompjes bij elkaar gekomen. Beheerder Hans van der Sanden en zijn collega's gaan ervoor zorgen dat alles er maandag weer pico bello bij ligt. Zegt de Wagenbergenaar: ,,Eigenlijk is het in al zijn eenvoud gewoon een prachtig plekkie."

Monseigneur Huub Ernst ligt zondagavond van 17.00 tot 19.00 opgebaard in de Antoniuskathedraal. Alle parochianen krijgen de gelegenheid hun condoleances te schrijven en hem 'te groeten'. Daarna is het avondgebed. De kathedraal aan de Sint Janstraat telt volgens vicaris-generaal Harry Lommers voor deze gelegenheid maximaal 400 zitplaatsen.