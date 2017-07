Eerste vakantieweek richting tropische temperaturen, hoe is het weer in Brabant?

De vooruitzichten zien er goed uit. Vrijdag is er nog kans op regen, maar daarna blijft het droog. De temperaturen stijgen en woensdag wordt het circa 28 graden. Een perfecte eerste vakantieweek.

Zeker voor de mensen die in eigen land op vakantie gaan. Vooralsnog wordt het weer in de tweede vakantieweek wisselvalliger, maar schommelen de temperaturen nog altijd rond de 25 graden.

Het weer in Europa

Voor tropisch weer moet de vakantieganger vooral naar het zuiden trekken. In het Middellandse Zeegebied en in Zuid-Frankrijk komen de temperaturen boven de 30 graden.

Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk liggen de temperaturen de komende week tussen de 30 en 35 graden. In het noorden van dat land is het tot het weekend nog iets frisser, maar daarna loopt ook daar de temperatuur op tot circa 30 graden.

Spanje

Vakantiegangers naar Spanje kunnen vooral luchtige kleding meenemen in hun koffer.In het zuiden is het heet met temperaturen 40 tot 45 graden. In de badplaatsen iets het iets koeler, maar nog altijd dik boven de 30 graden.

Italië

In het zuiden van Italië wordt het zo'n 35 graden. In het noorden van dat land is het iets koeler met 30 graden, maar is er in de Alpen in de tweede helft van volgende week wel kans op flinke buien met onweer en hagel.

Griekenland

Het is zonnig en heet in Griekenland. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot circa 40 graden. Op de eilanden is het met 32 tot 34 graden wat koeler. In Athene schommelen de temperaturen tussen de 30 en 34 graden. In het noorden van Griekenland kan er zondag en maandag een bui vallen.

Duitsland