Eerste van 1250 Brabantse slimme laadpalen onthuld: 'Heb speciaal mijn Tesla gewassen'

GEMERT - In Gemert werd vrijdagmiddag de eerste van 1250 slimme laadpalen onthuld. Gemertenaar Wouter Leenders had de primeur en mocht de nieuwe laadpaal recht voor zijn huis in gebruik nemen.

De nieuwe laadpaal. © Carla van Loon

Speciaal hiervoor had hij zijn zwarte Tesla nog even gewassen. ,,Hij moet natuurlijk wel goed op de foto’s staan”, lacht Leenders. Sinds 2015 rijdt hij in de volledig elektrische auto. Waar hij bij zijn vorige huis nog een eigen oplaadpunt had, was dat bij zijn huidige woning niet mogelijk. Vandaar dat hij een aanvraag had ingediend bij de gemeente voor een publiek oplaadpunt. Dat uitgerekend deze paal feestelijk onthuld werd, had hij niet verwacht. ,,Dit hele perscircus had van mij ook niet zo gehoeven”, zegt Leenders, die al enkele rondjes heeft gereden met zijn auto onder het flitslicht van wel twintig camera’s.

Gemertenaar Wouter Leenders had de primeur. © Carla van Loon

,,Eigenlijk heb ik mijn Tesla gekocht als gadget, omdat er zo’n groot scherm inzit met allerlei functies. Dat vind ik als IT-er natuurlijk wel leuk”, zegt Leenders. ,,Ik heb hem niet gekocht voor de duurzaamheid, maar hij is daardoor wel lekker goedkoop in gebruik.” Bij de nieuwe paal, recht voor zijn huis, kan hij voor 22 cent per kilowattuur zijn auto ‘voltanken’, terwijl dat bij de meeste publieke oplaadpalen 30 tot 40 cent is. ,,Ik kan nu voor dezelfde prijs tanken als normaal in mijn eigen huis”, aldus Leenders.

De onthulling trok veel belangstellenden. © Carla van Loon