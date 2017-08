Eigenaren paleisjes dreigen kind van rekening te worden door sluiting camping Fort Oranje

Zijn vriend Ruud Modderman (77) woont iets verder op de camping in een Russische blokhut. ,,Ik kocht hem zes jaar geleden toen ik mijn etage in de Eindstraat in Breda niet meer kon bereiken. Het trappen lopen ging niet meer. Ik kan prima alleen zijn en vind het heerlijk hier."



Ooit was hij chef-kok op de wilde vaart en het interieur van zijn blokhut heeft iets van een kajuit. Net als Van Turnhout is Modderman geen eigenaar van het onderliggende perceel. ,,Was het maar waar. Dan had ik nog kunnen vragen om mijn perceel aan te sluiten op de weg hierachter. Nu wordt het lastig. Mijn blokhut is niet te verplaatsen."



Van Turnhout heeft inmiddels een optie genomen op een chalet op camping 't Oekeltje in Rijsbergen. ,,Maar of dat doorgaat is afhankelijk van de gemeente Zundert. Veel andere bewoners krijgen hulp, omdat ze weinig geld en nog kleine kinderen hebben. Maar wij staan straks met lege handen. Ik vind sluiting van de camping dan ook een erg zware maatregel."