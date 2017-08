Eigenaresse bedrijf Hazeldonk vecht sluiting aan na vondst bijna 4.000 kilo coke

In het transportbedrijf op adres Hazeldonk 6295 werd op 12 januari bijna vierduizend kilo cocaïne aangetroffen. De harddrugs zaten verstopt in bananendozen. De megapartij werd ontdekt in een loods van het bedrijf Mebo Transport dat op naam staat van de dochter van Jan B. uit Wernhout (handelsnaam Metcha Bosch Transport).

Drugsmilieu

Vader Jan is al tientallen jaren actief in het regionale drugsmilieu. Tegen hem loopt nu opnieuw een strafrechtelijk onderzoek. Bij de inval in januari werden naast 'opa Jan' ook diens kleinzoon - werkzaam, bij Metcha - en een derde verdachte aangehouden.

Metcha Bosch heeft volgens haar advocate 'geen zakelijke bemoeienis' met de opdrachtgever van het transport van de dozen met bananen. Ze wist er niets van, maar omdat de vondst op haar terrein gedaan werd wordt ze wel zwaar gestraft, stelt haar advocate, mr. Ilonka Kamans. "Ze lijdt financiële- en reputatieschade", aldus Kamans.

Strafrecht

Van een straf is overigens geen sprake. De burgemeester van Breda neemt een dergelijke bestuurlijke maatregel - in dit geval sluiting van het bedrijf voor een jaar - als middel om 'de loop uit een pand te halen' als daar een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. Ook dient de maatregel als middel om overlast tegen te gaan.

Kamans: "Er is geen enkele melding van overlast gedaan en ook geen melding van loop op het pand door klanten of dealers." Het besluit schiet daarmee zijn doel voorbij, meent de advocaat, die verder stelt dat het in dit geval wel degelijk relevant is dat Metcha Bosch niks te verwijten zou zijn.

Quote Het besluit van de burgemeester van Breda schiet zijn doel voorbij Ilonka Kamans, advocate Metcha Bosch