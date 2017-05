Eindhoven Airport: kom extra op tijd

Vught krijgt ob­ser­va­tie­ruim­te ‘verwarde personen’

27 mei Een observatieruimte in plaats van een politiecel. Volgens burgemeester Pommer van Sint Michielsgestel een veel betere oplossing voor verwarde personen die met de politie in aanraking komen. ,,We moeten stoppen met het oppakken van zieke mensen en ze zonder behandelplan weer op straat zetten. Het is inhumaan en lost niets op”, aldus de burgemeester die samen met Marie-Louise van der Kruis (Reinier van Arkel) een project leidt om verwarde mensen beter te helpen.