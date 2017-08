Eindhoven is klaar voor de zwemtoppers

Luckassen geschorst; Schwaab en Isimat lijken te starten tegen AZ

9 augustus Phillip Cocu heeft tegen AZ in elke linie nog keuzes te maken, maar achterin is de puzzel al wat gemakkelijker te leggen. Derrick Luckassen is zaterdagavond geschorst als PSV het opneemt tegen zijn oude club. Luckassen pakte in in de laatste wedstrijd van de play-offs, op bezoek bij FC Utrecht, een rode kaart.