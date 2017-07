Eindhovenaar (24) opgepakt voor gooien bierglas met oogschade tot gevolg

Tijdens een studentenfeest in de Pioenroosstraat in Eindhoven ontstond in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli ruzie. Daarbij kreeg het slachtoffer een glas tegen zijn gezicht gegooid. Hij werd snel afgevoerd naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij zeer ernstig oogletsel had opgelopen dat mogelijke van blijvende aard is.

De politie startte een onderzoek naar het incident en hoorde zoveel mogelijk getuigen. Daaruit bleek de vermoedelijke betrokkenheid van de gisteren aangehouden man. Of hij het letsel ook daadwerkelijk heeft toegebracht, wordt nader onderzocht. Hij meldde zich gisteren op verzoek op het politiebureau en zit vast.

Split second

De Eindhovense TU/e-student Koen vertelde eerder dat alles gebeurde 'in een split second'. ,,Ik zag ineens een groot object op mijn gezicht af komen. Ik voelde een pijnscheut en vervolgens spoot het bloed uit mijn hoofd. Nee, ik weet niet precies wie het gedaan heeft. Daarvoor ging het allemaal veel te snel. Ik had niet eens de tijd om mijn ogen te sluiten."