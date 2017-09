Eindhovenaar geliquideerd die tot nu toe meerdere aanslagen overleefde

BEST - De man die donderdagavond werd doodgeschoten in Best is de 35-jarige Eindhovenaar Dennis Struijk. Dat bevestigt de politie desgevraagd. Struijk overleefde tot donderdagavond meerdere aanslagen op zijn leven.

De vorige was een jaar geleden en werd hem bijna fataal. Voor zijn Eindhovense woning werd hij op dinsdag 16 augustus 2016 vanuit een BMW beschoten terwijl hij als bijrijder in een auto zat. Hij werd door meerdere kogels geraakt, maar wist zwaargewond te ontkomen.

Struijk zou donderdagavond in de Johannes Klingenstraat bij kennissen op bezoek zijn geweest. Hij werd daarna in zijn geparkeerde auto door de ruit meerdere keren beschoten. Agenten haalden de Eindhovenaar er nog uit om hem te reanimeren, maar dat mocht al niet meer baten. Struijk laat twee dochtertjes na.

Brand

De mogelijke vluchtauto werd op hemelsbreed zes kilometer in de Vlinderlaan in Son en Breugel brandend teruggevonden. Die wordt bij het onderzoek betrokken.

De politie tuigde al snel een grootschalig team op zoals gebruikelijk bij complexe, zware zaken. Onder meer in de woning van Struijk aan de Petrus Canisiuslaan in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag onderzoek verricht. Van de dader of daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.

Het heeft er alle schijn van dat een oud conflict de Eindhovenaar uiteindelijk toch fataal is geworden. De schietpartij in 2016 werd door de politie beschouwd als een poging tot afrekening in het criminele circuit. Struijk was immers een bekende van de politie. Hij werd wekenlang onder zware politiebewaking verzorgd in het Catharina Ziekenhuis en onderging meerdere zware operaties. De Eindhovenaar wilde justitie niets vertellen over de mogelijke achtergrond van de liquidatiepoging. Mede daardoor kreeg hij na zijn ontslag uit het ziekenhuis geen beveiliging.

Omgevingsverbod

Burgemeester Jorritsma legde hem een maand na het incident een omgevingsverbod op, dat duurde uiteindelijk zes maanden. In maart mocht de Eindhovenaar weer terugkeren naar zijn woning. Aan de overkant van de straat hing een camera waarmee de politie een extra oogje in het zeil hield.

Struijk is de laatste jaren zeker zes keer slachtoffer van gewapende mannen. Ook in juni 2015 werd hij door meerdere kogels geraakt toen hij in Mierlo-Hout na een feestje Zaal Adelaars verliet. Een vriend van hem raakte daarbij lichtgewond.

In de zomer van 2011 zagen omwonenden drie mannen die zich vreemd gedragen bij de woning van Struijk. Toen een van hen met een bivakmuts over z'n hoofd over een schutting wilde klimmen, werd de politie gewaarschuwd. Uiteindelijk konden agenten na het lossen van een waarschuwingsschot een vluchtende verdachte aanhouden. Van de andere twee werd later alleen de Land Rover in Geldrop gevonden.

Overval

Ruim zeven jaar geleden - op maandagmiddag 28 juni 2010 - werd Struijk thuis aan de Sint Petrus Canisiuslaan overvallen door drie mannen. Na een vechtpartij werd er een pistool tegen z'n hoofd gezet. Ze bonden hem vast met tiewraps en hielden hem onder schot terwijl ze het huis doorzochten en er met een kleine buit vandoor gingen.