Eindhovenaar op nationale terroristenlijst

Weer dode gevonden in kanaal in Helmond; derde in week tijd

20:17 HELMOND - In het kanaal in Helmond is donderdagmiddag het lichaam van een vrouw gevonden. Het stoffelijk overschot is aangetroffen ter hoogte van het viaduct met de Vossenbeemd. De politie gaat ervan uit dat de dame zelfmoord heeft gepleegd.