Eindhovense studenten kloppen snelheidsrecord met zelfgebouwde elektrische raceauto

Volledig scherm De zelfgemaakte race auto van de TU/e © ED

De geur van verbrandingsmotoren en het gebrul van raceauto’s komt als een golf over de Zandvoortse duinen zondagochtend. Maar ergens achter de rookwolken van de raceauto’s staat een stille snelheidsduivel. De elektrische raceauto heeft het snelheidsrecord gevestigd voor elektrische auto’s op het circuit van Zandvoort.

In de auto zit geen benzine of olie maar wel bloed, zweet en tranen van studenten van Fontys Hogescholen en de Technische Universiteit Eindhoven. "Dit is waar we de afgelopen jaren naartoe hebben geleefd", zegt Bram Hooimeijer, teammanager van InMotion, het studententeam dat de auto heeft gerealiseerd. "Vorig jaar hebben we een rollend chassis gepresenteerd en nu scheurt een volwaardige raceauto over het circuit. Een euforisch moment."

Tijdens de Pinksterraces doen de studenten een gooi naar het snelheidsrecord voor elektrische auto’s. Onder grote belangstelling van ouders, broers en zussen en partners bereikt de spanning een hoogtepunt als de deuren van de pitbox opengaan. Als de auto aan zijn ronde begint klinkt er een oorverdovende stilte die wordt overstemd door het zoevende geluid van een door de wind snijdende raceauto. Niemand weet precies waar op de baan de auto zich bevindt. Tegen de tijd dat je ‘m ziet is –ie alweer voorbij. Na nog 1 minuut en 48 seconden klinkt er luid gejoel en kabaal vanuit de pitbox. Het is de studenten gelukt om de auto binnen een jaar tijd van rollend chassis naar recordhouder op het circuit van Zandvoort te brengen.

Vijf jaar lang hebben zo’n vijftig studenten aan de realisatie van hun raceauto gewerkt. Alles er aan is zelfbedacht en gebouwd, tot aan het chassis aan toe. De ontlading is dan ook groot bij de studenten. "Iedereen is euforisch", zegt Arthur van der Werf van InMotion.

"Er is een ongekende prestatie geleverd en we weten zeker dat er nog veel meer in zit", zegt Albert Maas van de Raad van Toezicht. "Dat dit is gelukt betekent dat we moeten blijven dromen. Alle kennis die in deze auto zit willen we verbeteren en verwerken in de ontwikkeling van een nieuwe raceauto. Daarmee willen uiteindelijk in 2020 de 24 uur van Le Mans gaan rijden", zegt Maas.

