Elke dag zieker, hulp blijft uit: Brabantse ALS-patiënt wacht maanden op noodwoning

Het Deurnese echtpaar wacht sinds november op een noodwoning, waarin alles gelijkvloers en aangepast is. Tijd heb je niet als je ALS hebt, zegt hij. Er is veel misgegaan bij de aanvraag, zegt zij.

Progressief

Het Deurnese geval is allesbehalve uniek. ,,Helaas werkt het in heel veel gemeenten nog niet optimaal", zegt Ineke Zaal van de Stichting ALS, een dodelijke spierziekte. ,,In sommige plaatsen zijn de procedures voor mensen met een progressieve ziekte heel erg snel, zoals in Bussum. Maar in een gemeente als Amsterdam bijvoorbeeld, werkt alles erg traag. Veel wmo-consulenten weten niet wat een progressieve ziekte is. Die zeggen dan: u heeft nog geen traplift nodig, want u kunt nog lopen. Terwijl dat lopen binnen een week misschien niet meer kan."

Het wordt geleidelijk beter, vertelt Zaal. ,,Er zijn gesprekken gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid. Het gaat er ons niet om dat patiënten alles moeten krijgen waar ze om vragen, we hopen alleen dat ze sneller geholpen worden.''

Wanhopig

De gang van zaken bij het wmo-loket, daar werd het Deurnese paar soms wanhopig van. Ze hadden zich net na de diagnose meteen gemeld. Om aan te geven dat hulp misschien snel nodig zou kunnen zijn. Ze hadden een goed gesprek met iemand van de gemeente, vertelt zij. Maar toen ze zich uiteindelijk in november meldden, moesten alle procedures door alle ambtelijke molens. Hij moest gekeurd worden door een onafhankelijke arts, ondanks rapporten van de huisarts en het revalidatiecentrum. Ook moest er iemand komen kijken of het misschien niet anders kon, of een traplift geen optie was. Het lange wachten begon. Weken werden maanden. Uiteindelijk bleek ook de vergunning niet geregeld. Als ze belde om te informeren voelde ze zich lastig. U moet geduld hebben, zeiden ze. Maar ze had geen geduld, want ze had geen tijd te verliezen.

De gemeente Deurne vindt het uit privacyoverwegingen niet gepast om op de specifieke situatie in te gaan. ,,In zijn algemeenheid geldt", volgens de woordvoerder, ,,dat we in het geval van een progressieve ziekte zo veel mogelijk zoeken naar maatwerkoplossingen. Als mensen niet tevreden zijn over de manier waarop hun aanvraag is behandeld, kunnen zij een klacht indienen bij Zorg in Deurne. Medewerkers van Zorg in Deurne hebben al diverse keren contact gehad met deze familie. Op het moment dat de familie vragen heeft of ontevreden is, is Zorg in Deurne graag bereid om hier het gesprek over aan te gaan."

Net als de andere Peel-gemeenten werkt Deurne volgens vaste regels bij spoedeisende gevallen. De wmo-consulent bepaalt of een versnelde procedure ingezet moet worden.