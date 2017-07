Emanuelson: Ik heb moeilijke jaren doorstaan

Oud-Ajacied Urby Emanuelson (31) traint mee met FC Utrecht. Een rentree in de eredivisie behoort tot de mogelijkheden: ,,Ik voel me nergens te groot voor.”

Door Ard Schouten

Nee. Het is geen stage. En ook geen ‘conditie op peil houden’. FC Utrecht en Urby Emanuelson willen bewust geen etiket plakken op zijn aanwezigheid in Tirol. Speler en club gaan gewoon aan elkaar snuffelen, zoals dat heet. Om te kijken wat er in het vat zit. Gisteren speelde de linkspoot de tweede helft mee in de oefenwedstrijd tegen het Russische FC Ufa. FC Utrecht verloor met 0-1.

Emanuelson ziet een overstap naar stadion Galgenwaard wel zitten. ,,Anders was ik hier niet. Alleen, in de voetballerij weet je nooit hoe het loopt. Misschien komt er wel een buitenlandse club. Maar ik snak er eerlijk gezegd naar om terug te keren naar Nederland. Utrecht speelt dynamisch voetbal en ik ben een dynamische speler. Dat zou prima bij elkaar kunnen passen. We gaan het zien.”

Quote Juist omdat ik de laatste jaren weinig heb gespeeld, voel ik me fysiek jonger dan ik ben Urby Emanuelson

Stabiliteit

Emanuelson verlangt, na mindere jaren bij Hellas Verona en Sheffield Wednesday (‘ik weet ook wel dat ik te weinig heb gespeeld’) naar stabiliteit in zijn voetballeven. Ook privé kijkt hij ernaar uit terug te keren naar Nederland. ,,Ik heb acht jaar in het buitenland gevoetbald. Ik merk dat ik het contact met mijn kinderen wil intensiveren. Ik ben niet meer samen met hun moeder, maar hun ontwikkeling gaat zo snel, dat wil ik niet missen. Ze doen het heel goed, daar wil ik meer van genieten. Twee weken terug werd mijn dochtertje Nederlands kampioen turnen. Zulke momenten moet je als vader meemaken.’’

Momenteel zit hij zonder club. ,,Ik train voor mezelf, dat is anders dan in een groep. Daarom ben ik FC Utrecht dankbaar dat ik hier mag zijn. Een voorbereiding wil je vanaf het begin meemaken. Als je later instroomt, heb je altijd een inhaalslag te maken.’’

Hij mag voor de buitenwacht dan een paar jaar van de radar zijn geweest, trainend in Tirol laat de 17-voudig international zien dat hij aan fitheid niets heeft ingeboet. ,,Klopt. Ik ben deze zomer 31 geworden, maar zo oud voel ik me helemaal niet. Ik heb moeilijke jaren gehad, waarin ik te weinig heb gespeeld. Nu is het zaak vooruit te kijken. Elk nadeel heeft bovendien zijn voordeel, zei Johan Cruijff ooit. Dat is bij mij ook zo. Anders dan veel leeftijdgenoten heb ik de zevenhonderd duels nog niet aangetikt. Dus juist omdat ik de laatste jaren weinig heb gespeeld, voel ik me fysiek jonger dan ik ben.”

Quote Twee weken terug werd mijn dochtertje Nederlands kampioen turnen. Zulke momenten moet je als vader meemaken Emanuelson

Harde wereld

Hij voelt zich niet te groot voor FC Utrecht. ,,Integendeel. De voetballerij is een harde, moeilijke wereld. Waarin het lastig is om uit te vinden wie je kunt vertrouwen. Maar ik heb ook veel vrienden gemaakt, gezien en geleerd. Gevoetbald voor de prijzen en om te overleven. Je moet koesteren wat je hebt.” Er is geen reden waarom Utrecht niet in zijn straatje zou passen. ,,De staf en de ploeg maken een goede indruk op me. Ze zijn belangrijke spelers kwijtgeraakt, maar ik merk aan alles dat er vanuit een goed plan wordt gewerkt. Zodat ze weer hetzelfde kunnen presteren als afgelopen seizoen.”