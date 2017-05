Emeritus-bisschop Huub Ernst van Breda overleden op 100-jarige leeftijd

Het valt de baron niet allemaal mede

7:49 DEN BOSCH - De commissaris van de Koning is altijd een wat merkwaardige figuur geweest. Veel had zijn functie nooit om het lijf, tegenwoordig moet zijn titel het zelfs zonder hoofdletter doen. Maar zijn status is er onveranderd een van de nobele notabel. Om wie je soms ook onbedaarlijk kon lachen, achteraf.