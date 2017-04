Emiel (56) zat in ontspoorde trein in Wouw: 'Een enorme klap, dit kon gruwelijk aflopen'

WOUW - In Wouw, bij Roosendaal, botste vrijdagochtend een passagierstrein op een dieplader. De 56-jarige Emiel Koorneef zat vlak voor het voorste treinstel dat volledig ontspoorde . Hij wist niet wat hij meemaakte. ,,Ik vloog naar voren en toen weer naar achteren. Het was echt een enorme klap", zegt hij tegen deze krant.

De 56-jarige Emiel uit Vlissingen zit vrijdagochtend samen met één andere passagier in de stiltecoupé. Ze naderen het station in Roosendaal, als het onvoorstelbare gebeurt.

,,De trein ging vol in de remmen”, zegt Emiel. ..We hoorden een oorverdovend geluid, en daarna een enorme klap. We knalden vol tegen iets aan.”

Stuk beton

Emiel denkt in eerste instantie aan een stuk beton of een ander zwaar voorwerp waar de trein overheen rijdt. Dan begint zijn coupé flink te schommelen. "Ik voelde dat het goed fout zat", zegt de Zeeuw. ,,Ik keek uit het raam en zag dat een wagon vlak voor mij voor een groot deel langs de rails lag. Ik schrok mij helemaal wild."

Emiel staat op en loopt samen met een andere passagier door de coupes om te kijken of er gewonden zijn. Als door een wonder is het bijzonder rustig in de trein. ,,We kwamen slechts enkele passagiers tegen. Zij waren flink geschrokken, maar bleven gelukkig ongedeerd."

'Zijn neus bloedde flink'

Verderop treft Emiel een conductrice aan die pijn heeft aan haar gezicht. “Zij was gewond geraakt aan haar neus en bloedde flink, maar ook dat was gelukkig niet heel ernstig.”

Vervolgens is het wachten op hulp. Emiel en de ongeveer honderd passagiers blijven een uur in de trein. “Nadat iedereen van de schrik was bekomen heerste er een rustig sfeertje in de trein. We begonnen zelfs grapjes te maken waar de koffie bleef.”

'Slaan wagons over de kop'

Op een gegeven moment maakt iemand de deur open en kunnen de passagiers de zwaar beschadigde trein uit. Langs het spoor staan twee bussen klaar waarmee de passagiers alsnog naar Roosendaal kunnen. “Ik kwam ongeveer twee uur later aan op mijn werk in Rotterdam”, zegt Emiel.

,,Het is nog even afwachten hoe ik weer thuiskom, want er rijden nog steeds geen treinen. Maar dat vind ik het minst belangrijk, ik ben opgelucht dat er niemand gewond is geraakt. Voor hetzelfde geld slaan alle wagons over de kop en loopt het gruwelijk af.”

'Wat deed die vrachtwagen daar?'

De dieplader stond stil op een overweg. De chauffeur van de vrachtwagen kon op tijd wegkomen en is ongedeerd. ,,Wij hadden allemaal geen idee wat die vrachtwagen daar toch deed”, zegt Emiel.