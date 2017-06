Emotionele brief aan UWV maakt veel reacties los: 'Zo wordt er met mensen omgegaan'

EINDHOVEN - De ingezonden brief gericht aan het UWV maakte dinsdag op de website van deze krant en social media de tongen los. De brief was van Sancha Schuurs uit Eindhoven en ging over haar vriend Wim die erg ziek is, maar van het UWV weer aan het werk moet.

Een stukje uit de brief:

Ik hoop dat u niet boos wordt. Ik vraag u of u deze casus opnieuw wilt bekijken. Uw casus zou niets liever willen, dan gezond zijn en kunnen werken. Maar vindt u echt dat een casus van bijna 60 jaar, slechthorend, met een hernia en verlammingsverschijnselen aan twee voeten 'arbeidsfit' gemaakt moet worden? En vindt u oprecht dat hij over twee jaar weer fulltime aan de bak kan? En denkt u dat het reëel is dat een werkgever uw casus een arbeidscontract geeft? En vindt u ook echt dat het motiverend is om uw casus 28 procent van het minimum loon in het vooruitzicht te stellen als hij meewerkt in het traject?

Het UWV reageerde ook op de brief en liet weten ‘erg geschrokken’ te zijn, maar zich niet in de ‘negatieve insteek’ van de brief te herkennen.

De brief van Sancha Schuurs maakte veel reacties los. Niet alleen op de website, maar ook op Facebook. Hieronder een bloemlezing van de reacties:

Reacties op de website van deze krant

Marianne Verdaasdonk:

Mevrouw uw casus is gewoon schering en inslag, ze verhaspelen het tot je een ons weegt en dan blijft u nog beleefd. In de huidige tijd - van iedereen moet zijn eigen broek ophouden - leggen ze de rekening echt bij de verkeerde hoor. U heb het recht om gruwelijk boos te zijn op zowel de werkgever als het UWV. Deze grote megalomane organisatie houdt alleen maar rekening met de grote gelden, gaan voor hun eigen belang, niemand snapt er nog iets van en samen hebben ze allerlei dure projecten uit handen gegeven op zijn 'ach ja wie zien wel waar het schip strandt' als het maar niet in Eindhoven is.

Marion Derksen

Het is eenvoudig om de schuld bij het UWV neer te leggen. Daarmee zeg ik niet dat u geen gelijk heeft. Het is echter zo dat, en dat weet ik uit mijn werk (re-integratie), dat de wetgeving bedoeld is om helpen, te ondersteunen. Niet iedere werkgever, en daar begint uw verhaal, neemt zijn verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap. Het gevolg is dat u vervolgens in de molen van het UWV terecht bent gekomen. Ik denk dat u best redelijk bent en kunt begrijpen dat een dergelijke instantie het niet iedereen naar zijn zin kan maken. Mijn advies: ga in bezwaar en onderbouw uw dossier.

Peer Rennenberg

Dit land leeft van de regelwetgeving en verplichtingen daaruit, ongeacht de situatie waarin u zich bevindt, het 1 naar het ander bureau is daar voor uit de grond gestampt. Ben je bij de 1 niet meer aantrekkelijk , sturen ze je door naar n ander gesubsidieerd bedrijf, met maar 1 doel de patiënt zo vlug mogelijk eruit zien te wippen en de kosten hierin zoveel mogelijk drukken. Tot op het vernederende toe. Het is diep en diep triest hoe men omgaat met dit soort schrijnende zaken.

Mirjam Vos

Inderdaad wettelijke protocol door de staat opgelegd. Deze mensen doen gewoon hun werk wat ze moeten doen ... protocol volgen. Moet je bij de verkiezingen en de staat zijn. Die verzinnen deze regels allemaal. Het is dus niet het UWV zijn schuld.

Henk Hover

Een duidelijk verhaal over de ambtelijke UWV. Volgens mij hebben ze daar nog nooit iets 'op maat' gedaan omdat dit buiten de regeltjes valt. Wij lezen het met z'n allen maar je zult die Wim maar zijn. Lopen valt niet mee, maar tegen muren oplopen zal dagelijks gebeuren. Gek hè, dat zo iemand de moed laat zakken. Wat hebben we inmiddels toch een mooi en rijk, maar zeker een veel minder sociaal land gebouwd met ons allen. Alle succes voor Wim bij de operatie en laten we hopen dat het een succes wordt.

J. Oudendijk

Zo! En zo gaat het UWV met mensen om! Om maar mensen aan het werk te krijgen en mensen beter te melden die niet of amper niet kunnen werken, om wat voor reden dan ook. Respect voor de artikelen.

Want het UWV hier in Eindhoven zijn net bloedhonden en het heeft totaal geen nut om er tegen in de gaan, want dit gevecht win je never en nooit. Uit eigen ervaring: na een chemo kreeg ik de vraag of ik bij een plastisch chirurg wou gaan werken! Ben je dan dom of werk je bij het UWV om een target te halen? Wordt tijd om eens onderzoek te doen naar de praktijken binnen UWV!

Van Geffen

Dat ze zich helemaal niet herkennen in de klachten is eigenlijk het ergst van alles. Dat betekent dat er geen enkele verbetering te verwachten is.

Anoniem

Weet je waar Nederland op stuk loopt? Een ieder loopt te klagen over al het onrecht dat er gebeurt, echter niemand hier in Nederland gaat zich organiseren en gezamenlijk een kortgeding of beroep aanspannen tegen het UWV. Een ieder probeert als individu zijn gelijk te halen en daarin delf je het onderspit tegen een organisatie als het UWV. Als je het als individu tegen het UWV opneemt moet je over een lange adem beschikken en een goede advocaat hebben alsmede bij een goede rechtbank terechtkomen.

Andy Wachelder

Ze verkopen wel meer onzin bij het UWV; zo zou autisme te genezen zijn... En versleten gewrichten zitten alleen maar tussen de oren...

Ton van Schaik

Ja, ligt inderdaad aan een ander! Namelijk aan ministerie SZW die de regels en bezuinigingen vaststelt, waardoor UWV-medewerkers geen tijd hebben voor mensen, voor individueel benaderen, menselijkheid. En nee, ik werk niet bij UWV. Ik ben er zelf ook cliënt en gekeurd. En heb er zelf ook heel wat ellende van ondervonden, inclusief advocaten en gedoe.

P. de Greef

Ik heb ook de open brief met de genoemde "casus" gelezen. En nu komt er op eens een bericht van het UWV? Deze mevrouw beheerst de Nederlandse taal als geen ander en de brief is zeer mooi en goed opgesteld.

Maar wat te denken van de anderen in dezelfde situatie die het niet zo mooi kunnen verwoorden. Helaas blijft die groep dan een dossiernummer met een casus die ook opgelost zou kunnen worden.



Reacties op Facebook

Ilse Eyfferts:

Geschrokken van deze brief? Ik denk eerder : geschrokken door de negatieve publiciteit.

Bovendien vind ik het bedenkelijk dat het UWV zichzelf hierin niet herkent, maar dat ontzettend veel klanten het UWV er wel in herkennen. Dat geeft te denken...

Ine Lambregts:

Dit is 1 van 100.000 die allemaal hetzelfde meemaken. En nu kan het wel? Al die anderen die weer goedgekeurd worden en echt niet kunnen werken. Worden die ook opnieuw bekeken en alsnog afgekeurd. Nee want wij hebben geen partner die veel invloed heeft. Pffff...... waardeloos bedrijf dat UWV.

Marc Flaman:

Maar goed, wat je ook van het UWV denkt of vindt, het kan dus ook zo zijn dat de situatie veranderd is en dat er twee verschillende beelden bij beide partijen bestaan. Hoe het ook is, het artikel blijft een verhaal van één kant, en dan dus ook logisch en goed dat het nu opgepakt wordt. Hopelijk komt er snel een goede oplossing.

Rob van den Bercken:

Aan alle reacties te zien is er veel irritatie richting het UWV. Je kan het ook omdraaien: ik zie veel gezeik op de overheid in deze reacties voorbijkomen, maar diezelfde overheid (die alles dus fout doet) moet wel altijd snel en veel betalen, en liefst zonder enig gezeik of onderzoek. Want iedereen heeft overal maar recht op. Denkt iedereen.

Wanneer iemand écht niet kan werken is er nog steeds een heel degelijk vangnet in Nederland. Maar juist om een fatsoenlijk systeem te garanderen voor zij die het echt nodig hebben (en richting de toekomst), is terughoudendheid voor uitkeringen aan de grote-boze-massa wel geboden. Eerst goed onderzoek en daar horen nou eenmaal labeltjes en protocollen bij. Verwacht geen behandeling van de rode loper, dat zou alleen maar extra geld kosten. De hele mindset van altijd maar aanspraak op alle voorzieningen denken te kunnen maken is het probleem.

Jeroen Hensen:

Wanneer wordt het UWV opgeheven? Een totaal nutteloze stresserende onruststokende geldverslindende organisatie die handelt vanuit wanvertrouwen en paranoia.

Iris Wilco Dexter Pebbles:

Veel boze reacties, maar ik zit ook in een traject met het UWV en ondanks veel onduidelijkheid (voornamelijk dankzij mijn werkgever) hebben ze me gisteren uit zichzelf gebeld om te vragen hoe en wat, en hebben ze duidelijk en vriendelijk antwoord gegeven op mijn vragen. Na het telefoontje van gisteren voel ik me een stuk zekerder over mijn traject via het UWV. Het ligt ook heel erg aan je eigen instelling, hoe je jezelf opstelt tegenover diegene die je aan de telefoon hebt.