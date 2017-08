'En toen sloeg de bliksem in, op nog geen twintig meter van ons af'

De foto die Wouter maakte, zette hij op Facebook. Daar vergaarde de unieke plaat binnen de kortste keren heel veel likes. Toch hoopt hij zo'n foto nooit meer te maken. ,,Nee, dit was echt té dichtbij. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat we het gevaar opzoeken. Maar zo dichtbij, dat hadden we niet verwacht.’’



Dat ligt overigens niet aan een gebrek aan ervaring. Wouter is namelijk absoluut geen beginneling bij het najagen van onweer. ,,Ik doe dit al 12 jaar’’, vertelt hij trots. ,,We hebben een club mensen waarmee we regelmatig op pad gaan. Meestal in de zomer. Dit jaar zijn we al twaalf keer op pad geweest.’’ Waarheen? ,,Veel naar Duitsland en Frankrijk. In Nederland onweert het dit jaar niet zo veel.’’