Ernst van aanvaring stuw Grave te laat ingezien

Het onderzoeksbureau stelt dat de omstandigheden uniek waren van de aanvaring in dichte mist op 29 december. Betrokkenen hebben zich wel tot het uiterste ingespannen, maar dat gebeurde te laat. De melding van het ongeval is 'met beperkte urgentie behandeld', schrijft Rijkswaterstaat in een persbericht over het onderzoek.



Ook is er onvoldoende ingespeeld op de gevolgen die de aanvaring had in de wijde regio, zoals het snel zakkende waterpeil en de effecten daarvan op de scheepvaart, woonbootbewoners en bedrijven.