Eurovisie Songfestival Déjà Vu

Of O'G3NE de finale gaat halen vandaag? Nederland probeerde het al eerder met drie jonge, mooie zusjes op het Songfestivalpodium. Maar Stella, Patricia en Bianca Maessen eindigden op de zevende plaats. ,,Ik stond achter de coulissen te huilen."

Harderwijk, 1967. Stella doet de afwas, Patricia droogt af en Bianca ruimt de bende op. Het zijn de vaste taken van de meisjes Maessen. De keuken is hun domein na het eten en dat betekent: radio aan en zingen maar.

,,We zongen altijd. En m'n vader stond ernaast met de pollepel de maat te houden." De zusjes groeiden op met muziek. Twee broers zaten in een bandje, moeder danste en vader Maessen speelde in z'n eigen orkest. ,,Elk weekend was het feest bij ons." Zoete inval. Familie en vrienden vulden de woonkamer. Muziek deed de rest. ,,Moesten we wel eerst altijd alle ramen dichtdoen. Het was nogal gereformeerd toen", weet Stella.

Het is dan misschien bijna vijftig jaar geleden, vergeten doet ze het nooit meer. Daar was het te mooi voor.

Amsterdam, 1970. Patricia staat vooraan. Bianca en Stella er net één stap achter. ,,Je mocht toen niet naast elkaar dansen. Er moest altijd één iemand de lead hebben."

Hoge hakken, korte broekjes, strakke truitjes. 16, 17 en 18 jaar zijn de zusjes en helemaal klaar voor het podium van het Songfestival. De pasjes zijn tot in den treuren geoefend. De tekst kunnen ze dromen.

Ze zijn The Hearts of Soul en met het nummer Waterman gaan ze Nederland naar de eerste plaats zingen. ,,Het was een mooie ballad. In die tijd hoefde het nog geen show te zijn. Je mocht een écht liedje zingen, in je eigen taal." Maar het was niet mooi genoeg. De zusjes eindigden op de zevende plaats. ,,Ik stond te huilen achter de coulissen."

De teleurgestelde Stella werd opgevangen door oudste zus Bianca die altijd als een soort moeder over de andere twee waakte. ,,Dat ging vanzelf." Maar eenmaal thuis was het onthaal zó groot dat de zusjes de betere zes kandidaten vergaten en zich echte sterren voelden. Terecht, want de zusjes Maessen waren groot. ,,We stonden er zelf niet zo bij stil. Maar we waren heel erg bekend in Nederland en België in die tijd."

Voor België mochten ze het daarom nog een keer proberen. Zeven jaar later in Londen. Zelfde zusjes, andere naam, Engelstalig nummer. De Dream Express eindigde met A million in one, two, three weer op de zevende plaats.

Maar geen tranen deze keer. ,,Het was zo bijzonder om daar weer te zijn. We werden met Rolls-Royces overal heen gereden. Voelde super speciaal. Het Songfestival was één groot feest. Vooral achter de schermen", vertelt Stella lachend. ,,Je ging van feestje naar feestje. Een grote zuippartij." De zusjes, nu twintigers, bekeken het een beetje vanaf de zijlijn. ,,We waren niet wild. Voor ons geen drugs, geen drank."

Het was wel allemaal ook nogal overweldigend. De roem. De bekendheid. Maar de strenge opvoeding hield hen met beide benen op de grond. ,,Mama zei altijd 'je kunt vandaag alles hebben, maar het morgen allemaal weer verliezen'."

Veghel, 2010. Bianca roert nog eens in een pan. De bewoners van zorgcentrum De Watersteeg in Veghel krijgen vandaag tomatensoep. Met de complimenten van Bianca die daar dagelijks in de keuken staat. Ze kwam alleen naar Nederland. Haar relatie in België maakte haar niet gelukkig. ,,Ik koos voor mezelf." Jongere zus Stella bekijkt ondertussen de nieuwe collectie bij Ter Horst Van Geel waar ze werkt. Ook zij verliet Antwerpen voor Nederland. Stella had een leuke zangcarrière. ,,Ik kon ervan leven." Haar man kreeg een baan aangeboden in Nederland en Stella volgde. ,,En op een gegeven moment ben je wel klaar met de ster uit te hangen."

Het maakte ook allemaal niet meer uit. ,,Het hart van Hearts of Soul was er toch al niet meer." Patricia, de middelste van de drie, stierf in 1996 aan een hersenbloeding. Een abrupt einde waar de overgebleven zusjes moeilijk aan konden wennen. ,,Ik was wel even de weg kwijt. Alles is stil komen te liggen."

De optredens kwamen uiteindelijk wel weer. Met het jongere zusje Doreen op het podium erbij. The Hearts of Soul waren terug, maar helemaal zoals vroeger werd het nooit meer. En dat geeft niet. Het is goed zo. De zusjes, die nog steeds beiden in Veghel wonen, zijn gelukkig. ,,Ook in m'n rijtjeshuis", roept Bianca, die inmiddels met pensioen is. Ze worden nog vaak herkend en dat streelt het ego en houdt de herinnering aan Patricia levend.

En met OG3NE nu volop in de spotlights wordt die herinnering steeds levendiger. ,,Het is echt een déjà vu." Hopelijk wel met een ander einde. ,,Deze meisjes horen in de top vier. Wij waren goed, maar wat zingen zij prachtig!"