Extra weginspecteurs Rijkswaterstaat voor 'kamperende' truckers aan A67

EINDHOVEN - Rijkswaterstaat zet tijdens Pasen extra weginspecteurs in op de A67 en andere snelwegen richting Duitsland om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan met vrachtwagens. Vrijdag stond er een rij trucks op de vluchtstrook van de A67 geparkeerd.

Tijdens zon- en feestdagen mogen vrachtwagens niet rijden in Duitsland. Dat leidde vrijdag, Goede Vrijdag is een officiële feestdag bij de oosterburen, tussen middernacht en 22.00 uur tot volle parkeerterreinen en een aantal op de vluchtstrook geparkeerde trucks.

Dat laatste is verboden, omdat het tot gevaarlijke situaties kan leiden. Rijkswaterstaat zet daarom de komende dagen maximaal twee extra weginspecteurs (in gele jeeps) in op de snelweg A67 tussen Eindhoven en Venlo.

'Geen parkeerterrein'

Indien de veiligheid in het geding is, wordt de politie ingeschakeld om een einde aan die situatie te maken. ,,De vluchtstrook is tenslotte geen parkeerterrein", aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

De belangrijkste taak van de weginspecteurs is het adviseren van truckers om een goede en vooral veilige parkeerplaats te vinden. Dat is tijdens Duitse feestdagen lastig, omdat er dan veel met name buitenlandse chauffeurs moeten wachten.

Een van de mogelijkheden voor truckers om het voertuig veilig te parkeren is het speciale terrein met 230 plaatsen bij Hotel Nobis aan de A67 ter hoogte van Asten. ,,We verwachten dat ons terrein de komende dagen niet vol raakt", zegt Mieke Loobos van Nobis. Het hotel vraagt tachtig cent per uur voor de speciale parkeerplaats.

