Extreme hitte donderdag in Brabant van korte duur

DEN BOSCH - De hitte in Brabant bereikt donderdag een hoogtepunt met temperaturen die kunnen oplopen richting 33 graden. Van lange duur is de extreme hitte niet, in de loop van donderdag brengt een westenwind verkoeling.

Hoge temperaturen en veel zon in combinatie met een zeer droge bodem zorgen voor een verhoogd risico op bos- en bermbranden. In Brabant geldt zelfs code rood.

Smeulende sigaretten

Niet alleen open vuur en smeulende sigaretten vormen een groot gevaar, ook weggooide flesjes kunnen als vergrootglas gaan fungeren en brand veroorzaken. Daarnaast zorgt het toenemende neerslagtekort voor steeds meer problemen. Zo gelden er in verschillende regio’s onttrekkingsverboden van oppervlaktewater, waardoor landbouwers niet meer in staat zijn om hun gewassen te beregenen.

De problemen doen zich niet alleen voor in deze regio, maar ook verder stroomopwaarts in het brongebied van de Maas in het noordoosten van Frankrijk. Die regio geldt al sinds november als zeer droog waardoor ook de Maas in Nederland extreem lage waterstanden heeft. Met alle nadelige gevolgen van dien voor beken en rivieren die op de Maas zijn aangesloten.

Verdorde planten

In natuurgebieden, parken en tuinen beginnen steeds meer planten en grassen bruin te worden. De toplaag is op veel plekken volledig uitgedroogd. Sommige planten trekken na een frissere nacht nog wel bij, maar voor veel planten is het te laat.

Regen is daarom snel nodig om de natuur er weer bovenop te helpen. Gelukkig nemen de kansen op regen langzaam toe, al lijkt die kans de eerste dagen nog niet zo heel groot en gaat het vooral om plaatselijke buien. De eerste buitjes kunnen donderdag in de loop van de dag al vallen, wanneer een koufront langzaam van west naar oost over het land kruipt.

Daar vooruit wordt zeer warme lucht naar ons land geblazen, met temperaturen die in het uiterste zuidoosten zelfs kunnen oplopen tot 35 graden. Lokaal wordt woensdag of donderdag de eerste hittegolf van het jaar bijgeschreven.

Richting de kustgebieden is het een stuk aangenamer, mede doordat er in de loop van de middag een wind van zee opsteekt. Richting de avond draait de wind op steeds meer plekken naar het westen en wordt de ergste hitte verdreven.

Regen op komst

Of het daarbij ook tot zwaar onweer komt is nog maar de vraag. Waarschijnlijk zijn de zwaarste buien voorbehouden aan Duitsland. In Nederland maken de oostelijke regio’s de grootste kans op een pittige onweersbui. Het zuidwesten houdt het mogelijk helemaal droog.

Vanaf vrijdag is het een stuk aangenamer, met temperaturen die nog kunnen oplopen tot 25 graden. Aan zee is het een paar graden koeler. Ook in het weekend blijft het aangenaam met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Er kan daarbij een enkele bui vallen, maar droge perioden met zon hebben de overhand.

Pas na het weekend lijken de kansen op neerslag van betekenis toe te nemen.

