Failliete ondernemer Franck Rynart is 'zelf ook 41 miljoen kwijtgeraakt'

Schuldeisers vermoeden dat de voormalige eigenaar veel geld heeft weggesluisd, al hebben curator en FIOD hier geen hard bewijs voor gevonden. ,,Ik denk ook dat Rynart een vermogend man is. Hij kán grote bedragen hebben overgehouden'', is wat advocaat-generaal mr. Maarten Hemelaar er namens het OM over zegt. Eén geval van privé-fraude acht hij bewezen. Twee trouwe klanten van Rynart - grote leasemaatschappijen - moesten naar hun zeggen middels valse facturen 235.000 euro overmaken naar diens Zwitserse privébankrekening. Het was geld dat overbleef in een investeringsfonds voor de aanschaf van rollend materieel, aldus het OM. ,,Onzin'', reageert Rynart: ,,Het ging om commissie. Ik heb voor die bedrijven lezingen gehouden en klanten bezocht.''



,,Cliënt is beslist niet vermogend'', weerspreekt advocaat mr. Guido de Bont alle vermoedens en verdenkingen, ,,hij is persoonlijk failliet verklaard. Hij heeft al zijn privégeld, bij elkaar 41 miljoen euro, teruggestopt in het bedrijf. Dat is ook híj allemaal kwijtgeraakt in het faillissement.''



Rynart vertelt het hof nu 1.500 euro per maand te verdienen, als bedrijfsleider van een kunstgalerie in Zuid-Afrika.