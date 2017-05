Fietsprovincie Brabant krijgt vier, Gelderland vijf sterren

Te weinig bewijs voor schieten in Oosterhout, verdachte vrij

9:59 OOSTERHOUT - De 28-jarige man die vorige week in Oosterhout zou hebben geschoten op een bekende van hem, is uit de cel gelaten. De rechter-commissaris in Breda heeft zijn hechtenis maandag geschorst. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van de rechtbank omdat er op dit moment 'onvoldoende verdenking is'.