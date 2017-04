Fitness-hype onder Brabantse jongeren: 'Meisjes willen ook zo’n achterwerk als de Kardashians'

Fitnesscoördinator Joost Goesten van Arendse health club in Breda denkt dat social media daar een rol in spelen. ,,Vooral bij jonge meisjes. Die zien de Kardashians en willen ook zo’n achterwerk.’’ Arendse biedt jeugdtraining met begeleiding voor kinderen van 6 tot 16 jaar. ,,Vaak zijn dat kinderen met overgewicht. Ik doe wel krachttraining met ze, maar zonder gewichten, met alleen hun eigen lichaamsgewicht. Ze zijn in de groei, dus daar moet je voorzichtig mee zijn.’’

Ook Sinan Zöhre, eigenaar van sportschool Move On in Roosendaal, ziet steeds vaker kinderen langskomen. ,,Het is erg in. Ze willen meer zelfvertrouwen of hebben overgewicht. Daar hebben we speciale lessen voor, want ze mogen niet trainen met gewichten. Omdat ze nog in de groei zijn kunnen ze daarmee hun gewrichten beschadigen. Bij ons trainen ze onder begeleiding of in een groepsles, anders kan het de slechte kant op gaan. Dat zie je bij goedkope sportscholen.’’

,,Daar is geen begeleiding, die kijken niet zo nauw. Ze staan erom bekend dat je met andermans pasje naar binnen kunt’’, zegt ook Britt Willemsen van Willemsen Sport in Oosterhout. ,,Bij ons trainen jongeren alleen met gewichten als het verantwoord is. Ze doen niet een uur gericht aan krachttraining.’’

Te veel trainen met gewichten kan op termijn problemen veroorzaken omdat spieren zich dan sneller ontwikkelen dan botten, legt Tijs van Uffelen, eigenaar van sportschool SGZ in Zevenbergen, uit. ,,Als je jong bent zul je er niet meteen last van krijgen. Maar doe je als je in de groei bent maximaal aan krachtsport, dan kun je daar jaren later last van krijgen.’’ Hij spreekt jongeren aan als hij ziet dat ze te ver gaan. ,,Wij zijn een club die het van service moet hebben. Daarom hebben we begeleiding op de vloer. Mensen die hier komen sporten kiezen daarvoor.’’

Steyn Scheepers (17), Zevenbergen

Quote Je gaat niet sporten om jezelf kapot te maken Steyn Scheepers ,,Waterpolo is mijn sport. Daarvoor ga ik in het seizoen drie keer per week naar Breda. Maar ik wilde naast waterpolo nog wat sporten, zeker buiten het seizoen. Daarom train ik sinds drie maanden bij SGZ. Met trainer Jos heb ik een schema doorgenomen. Elke keer pak ik een andere spiergroep. Je begint met de lichtste gewichten. Ik ben nog niet enorm veel breder geworden, maar voel wel verschil met toen ik net begon. Ik vind het tof om hier te trainen. Meestal ga ik een uur, maar ik kan zo kort of lang gaan als ik wil. En als het mij uitkomt. Je probeert je grenzen te verleggen met krachtsport.

Volledig scherm Steyn Scheepers © Foto: Ramon Mangold Voedingssupplementen vind ik niet nodig, ik eet gezond. Voordat ik begon heb ik overlegd met mijn waterpolocoach. Ik ben bijna uitgegroeid, maar ik houd wel rekening met mijn lichaam. Doe wat ik maximaal kan, als ik pijn voel stop ik. Je gaat sporten omdat je beter wilt worden. Niet om jezelf kapot te maken. Meestal ga ik met vrienden. Ik heb geen idee hoeveel kilo ik gebruik, maar als een vriend meer kilo’s pakt, heb ik daar geen moeite mee. Met polo wil ik de beste zijn, hier wil ik mezelf in conditie houden. Het is gewoon leuk. Elkaar beetje plagen, pochen met kilo’s. Ik heb alleen nog niet zoveel om mee te pochen. Komt nog wel, haha.’’

Luca Visser (16), Zevenbergen

,,Sporten is een soort uitlaatklep. Ik voel me na het sporten altijd veel beter. Ik sport hier sinds een jaar. Meestal ga ik twee, drie keer per week, na schooltijd. Soms ook in het weekend. Daarvoor reed ik altijd paard, maar op een gegeven moment leerde ik niet veel meer. Nu heb ik een verzorgpaard en rijd ik nog heel af en toe. Ik ben hier gaan sporten omdat ik toch wel iets wilde ondernemen. Teamsporten vind ik verschrikkelijk, dat is niks voor mij. Dan moet je op bepaalde tijden trainen en naar wedstrijden.

Quote Het is echt even een momentje voor mezelf Luca Visser

Volledig scherm Luca Visser © Foto: Ramon Mangold Mijn vader sport hier ook en ik ging een keer mee om te kijken hoe het was. Dat beviel me wel. Hier hoef ik geen rekening te houden met anderen. Voordat ik hier ging sporten heeft papa veel uitgelegd en heb ik rondgelopen met een instructeur. Van hem heb ik een schema gekregen, dat zit nu in mijn hoofd. Maar ik doe ook waar ik op dat moment zin in heb. Soms doe ik alleen krachttraining, soms alleen cardio. Ik weet wat mijn lichaam aan kan, heb nergens last van. Ik werk niet echt naar een doel toe, maar ik vind het wel fijn om mijn lichaam in vorm te houden. Je ziet wel verschil. Alles is wat strakker. En mijn conditie is veel beter. Ik denk wel dat ik dit blijf doen. Het is echt even een momentje voor mezelf.’’

Isa Jongmans (17), Klundert

,,Ik voetbal ook, dat vind ik leuk omdat het een teamsport is. Maar ik wilde meer gaan sporten. Mijn ouders sportten hier al, anderhalf jaar geleden ben ik ook begonnen. Mijn vriendinnen zijn daarna ook komen fitnessen hier. Niet door mij hoor, ik denk meer door social media. Die fitness accounts zijn wel een hype. Met voor- en na-foto’s, wat ze eten, wat voor oefeningen ze doen. Die foto’s zijn wel bewerkt, daar kun je nooit aan voldoen. Maar onzeker word ik daar niet van, het geeft gewoon extra motivatie. Zelf heb ik geen account waar ik allerlei sportdingen op post. Nee, dat ga ik echt niet doen. Dat is niks voor mij, daar heb ik ook geen tijd voor.

Quote Die fitness accounts zijn wel een hype Isa Jongmans

Volledig scherm Isa Jongmans © Foto: Ramon Mangold Ik voetbal een keer per week en ga hier drie of vier keer per week sporten, ligt er een beetje aan hoe druk het is op school. Meestal loop ik dan een kwartier hard, en daarna doe ik krachttraining. Toen ik voor het eerst kwam heb ik uitleg gehad. Toen wist ik het wel. Sinds ik ben begonnen ben ik sterker geworden. Ik neem nu ook zwaardere gewichten dan in het begin. Ik heb elke dag wel spierpijn. Dat vind ik prima, dan voel je tenminste dat je iets gedaan heb. Eiwitshakes of andere speciale voeding? Nee, dat vindt mijn moeder niet nodig en ik ook niet. Ik eet gewoon normaal.’’

Stef de Waard (17), Zevenbergen

,,Voor mijn zestiende verjaardag kreeg ik een sportschoolabonnement cadeau. Ik wilde al veel langer gaan sporten, maar mocht niet van mijn ouders. Nu sport ik al anderhalf jaar. Ik merk wel verschil. Ik voetbal ook en ben nu sneller en kan hoger springen. Ik vind het fijn om tot het uiterste te gaan. Dat je bij bankdrukken iemand moet vragen om erbij te komen staan. Toen ik begon met sporten ging ik met wat oudere vrienden. Die hebben me begeleid. En iemand van SGZ kwam het zeggen als ik iets verkeerd deed. Maar na anderhalf jaar weet je wel wat je moet doen. Ik heb nog nooit ergens last van gehad, weet dat ik moet opletten.

Quote Ik wil graag dat m’n lichaam mooi is Stef de Waard