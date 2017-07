Flinke hennepzaak als bijvangst van politiemol

Volgens de officier van justitie speelt de mol zelf geen rol in dit verhaal. Wel moet nog duidelijk worden bij welke zaak het kwart miljoen aan contanten hoort dat Marc S. in Veldhoven had liggen. Het zou hennepwinst kunnen zijn, of 'abonnementsgeld' van de mol. Het OM wil er niks over zeggen. ,,Dat is aan de verdachte."

Actiedag

Toen de politie dat alles in kaart had, samen met meer informatie uit telefoontaps, telecomgegevens en van banken en verhuurders, kwam er november 2015 een flinke actiedag waarbij op 23 adressen is binnengevallen. Op zeven van die adressen was het raak. In een Eindhovense woning stonden driehonderd planten, in een box aan de Run lag kweekmateriaal, een loods in Leende bleek een knipperij/drogerij en in Aalsmeer was eveneens een drogerij te vinden. Daar lag ook ruim dertien kilo hennep, in Leende veel zakken met afval.