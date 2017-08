Fontys-bestuursvoorzitter: nieuw kabinet moet werk maken van digitalisering

EINDHOVEN - In Den Haag is iedereen het er over eens: we moeten vol aan de bak om mee te komen in de nieuwe digitale wereld van morgen. En vervolgens leunt men achterover, ervaart Fontys.

Robotisering, digitalisering: aan de ene kant schreeuwen bedrijven om meer studenten die hier alles vanaf weten. Aan de andere kant dreigen hierdoor banen verloren te gaan voor de mensen die niet mee komen. Bestuursvoorzitter Nienke Meijer is ervan overtuigd dat haar onderwijsinstelling Fontys beide groepen kan helpen. ,,Maar het nieuwe kabinet moet wel focus brengen in zijn beleid."

Maandag opende onderwijsminister Jet Bussemaker in Eindhoven het nieuwe studiejaar van Fontys, dat in heel zuidelijk Nederland circa 44.000 studenten telt. Meijer greep die kans aan om het nieuwe kabinet tot actie op te roepen. ,,Iedereen heeft de mond vol van digitalisering, dat we in moeten spelen op de snelle technische veranderingen in de maatschappij. Maar het blijft teveel bij praten, bij losse experimenten. We moeten opschalen, van praten naar doen", aldus Meijer. Ze hoopt dat het nieuwe kabinet geld en energie gaat steken in een integrale aanpak, waarin alle ministeries samenwerken: of het nu gaat om bijvoorbeeld een betere ICT-infrastructuur, nieuwe onderwijsvormen, aandacht voor 'digibete' burgers of maatregelen tegen cybercriminaliteit.

Tweedeling

Waar Fontysbreed het aantal studenten licht daalt, is dat in Eindhoven juist met ruim 300 gestegen. ,,Dat komt doordat hier veel technische studies zitten, en die zijn meer in trek. Sociale studies zijn juist minder populair." Door de overgang van studiebeurzen naar studieleningen denken studenten meer na of een studie ook een baan oplevert. Op zich goed, vindt Meijer. ,,Er spelen nu twee grote issues. Aan de ene kant is er een tekort aan arbeidskrachten met specifieke vaardigheden: op het gebied van techniek, ondernemen, creativiteit. En aan de andere kant wordt de tweedeling steeds groter: tussen de mensen die wel en die niet deze vaardigheden hebben." Een tweedeling die in Eindhoven extra zichtbaar is, met aan de ene kant grote economische groei, en de andere kant een grote groep langdurig werklozen.

Modules

Fontys voegt ondertussen wél de daad bij het woord, aldus Meijer, door onderwijs meer op de persoon toe te snijden. ,,Tot nu toe komen studenten per richting terecht in een grote stroom, waarin vastligt wanneer en in welke volgorde hij bepaalde lessen krijgt. Dit gaan we veranderen in een aanbod dat uit modules bestaat. Studenten stellen zelf hun pakket samen, bepalen zelf wanneer ze een vak volgen, wat hun tempo is - met de nodige studiebegeleiding, uiteraard. Dat is een enorme verandering, die veel vergt van onze docenten. We beginnen dit jaar als eerste bij meer dan 40 deeltijdopleidingen economie en educatie."